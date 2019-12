Arteta vicino all'Arsenal: il City vuole un indennizzo nell'ordine dei milioni

L'Arsenal ha incontrato Mikel Arteta senza contattare il Manchester City, che adesso è furioso e vuole un risarcimento nell'ordine dei milioni.

Ormai ci sono pochi dubbi sul nome del prossimo allenatore dell'. Sarà Mikel Arteta, ex giocatore proprio dei Gunners ma adesso valido assistente di Pep Guardiola al Manchester City. Arteta non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di diventare primo allenatore in una squadra blasonata come l'Arsenal.

Ed il non vuole porre freni alla carriera di Arteta, ma non ha per niente apprezzato, come riporta il 'Mirror', il fatto che l'Arsenal abbia incontrato il proprio tesserato senza avvisare la società dei Citizens.

Mikel Arteta è stato infatti avvistato in compagnia della dirigenza dell’Arsenal, rappresentata dalla coppia Vinai Venkatesham e Huss Fahmy.

Il Manchester City è furioso per l’atteggiamento dell'Arsenal. I campioni d’ non hanno intenzione di mettersi in mezzo e dire "no" alla trattativa ma a questo punto il club vuole un risarcimento milionario a sette cifre.

Potrebbe essere 1 milione oppure anche 3, ma sicuramente si tratta di una cifra molto grande per quanto riguarda un "semplice" componente dello staff tecnico e non del primo allenatore.