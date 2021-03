Arslan contro l'addetto alla sicurezza del Milan: "Supplemento di rapporto"

Il Giudice Sportivo vuole vederci chiaro sul finale convulso di Milan-Udinese: nel mirino Arslan e il suo comportamento verso Giampaolo Bompiano.

L'1-1 di San Siro dovrebbe scontentare il Milan, che ora rischia di scivolare a meno sei dall'Inter. Ma a uscire dal campo furiosa, ieri sera, è stata l'Udinese. "Il rigore per i rossoneri è stato dato a tempo scaduto", ha tuonato Luca Gotti. E anche gli altri giocatori friulani, evidentemente, non hanno preso bene il pareggio subìto a recupero inoltrato.

Uno di questi, Tolgay Arslan, non è riuscito a contenere la propria rabbia dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Massa. E si è reso protagonista di un episodio di nervosismo sul quale, ora, anche il Giudice Sportivo ha intenzione di vederci chiaro

"In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale - si legge nel comunicato in cui è presente l'elenco degli squalificati dopo la ventiquattresima giornata di Serie A - al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all’esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell’addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti".

Da capire ora cosa rischierà Arslan se il suo comportamento dopo il 90' verrà effettivamente considerato sanzionabile. In campo il centrocampista friulano si è peraltro reso protagonista di una buona prestazione, anche se con la macchia di un possibile fallo da rigore - non sanzionato - su Kessié.

Oltre alla vicenda Arslan, nel comunicato del Giudice Sportivo è presente anche il caso Lazio-Torino, ancora sub iudice dopo la mancata disputa della gara martedì sera. Per il resto sono quattro i calciatori squalificati, tutti per un turno: Frabotta, Kumbulla, Ribery e Schouten.