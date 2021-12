Arslan a GOAL: "L'Udinese mi ha salvato la carriera, Klopp una grande persona"

Dal bianconero del Besiktas a quello dell'Udinese. Tolgay Arslan sta vivendo una stagione positiva in Friuli, emergendo malgrado le difficoltà della squadra allenata da Luca Gotti.

Arslan, in esclusiva a GOAL, ha parlato del suo passato in Turchia e delle prospettive per il proseguimento della sua carriera.

Il Besiktas gli è rimasto nel cuore, anche se i rapporti con il club turco non si sono interrotti in maniera idilliaca. Sono stato sospeso dopo essermi lamentato dei pagamenti degli stipendi in sospeso.

I giocatori turchi non hanno ricevuto stipendi per quasi sei mesi, ma gli stranieri sì. Io ero l'unico che si opponeva, gli altri lo accettavano".

Sulle difficoltà del calcio turco a mantenere degli standard elevati, Arslan usa parole abbastanza nette.

"Negli ultimi anni non sono stati prodotti giocatori giovanili. I club e gli allenatori non hanno il tempo o la pazienza per sviluppare un giocatore perché sono sottoposti a un'enorme pressione per avere successo.

Ecco perché questo non è il passo giusto per i giovani talenti, ma nemmeno per i migliori giocatori di 25 anni. C'erano soldi per attirare e mantenere stelle come Pepe o Ricardo Quaresma. La situazione economica ha intanto avuto ripercussioni anche sul calcio".

Arslan che nel suo periodo al Borussia Dortmund ha avuto la possibilità di essere allenato da Jurgen Klopp.

"Klopp lancia un incantesimo sulle persone non appena entra nella stanza. Solo pochi ce l'hanno. Era come in TV. Durante la mia prima sessione di allenamento, mi ha trattato come se fossi stato lì da sempre. Non mi ha fatto sentire strano. Mi ha sempre incoraggiato. Questo ha anche tolto la mia paura iniziale come giocatore delle giovanili.

Klopp è stato un grande allenatore, ma soprattutto una grande personalità. In generale c'era sempre un clima positivo all'interno della squadra, anche con i giocatori più anziani. Questo è ciò che distingue il Borussia dagli altri club".

Il centrocampista ha parlato anche dei suoi modelli di riferimento nel mondo del calcio.

"Il mio più grande idolo era Zinedine Zidane. In Turchia ho adorato Emre Belözoglu. Secondo me è il miglior giocatore turco che ci sia mai stato.

Al Borussia ho ammirato Nuri Sahin. Ha solo due anni più di me, ma ho sempre cercato di imparare il più possibile da lui. È fantastico anche a livello umano. Ho molto rispetto per quello che ha fatto. Non c'è quasi nessuno che direbbe qualcosa di negativo su Nuri".

Dopo l'esperienza in Germania e quella al Besiktas, nel 2020 arriva l'approdo all'Udinese.

Dopo che il mio contratto con il Fenerbahce è stato risolto, ho ricevuto anche offerte dalla Turchia, dalla Spagna e dall'Inghilterra. Con l'Udinese pensavo potesse andare bene. Era importante per me e la mia famiglia essere vicini alla Germania.

Ho anche avuto molto tempo per giocare e sviluppato tatticamente. La tattica e il livello di formazione in Italia sono ancora una volta su un livello completamente diverso. È scandalosamente difficile. (ride, ndr). Ci ho fatto fatica per i primi tre mesi. Dopo gli anni difficili in Turchia, l'Udinese mi ha in qualche modo salvato la carriera".