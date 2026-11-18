Come vedere Arsenal Women-OL Lyonnes con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 5 19 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

L'Arsenal Women ospita l'OL Lione all'Emirates Stadium in Champions League femminile UEFA: la capolista fa visita a una squadra che vuole assolutamente ridurre il distacco in vetta alla classifica.

La squadra di Renee Slegers arriva a questa sfida dopo due pareggi consecutivi. All'1-1 sul campo del Barcellona in Champions League è seguito un altro 1-1 in casa contro il London City Lionesses nella WSL: l'Arsenal è così sesto in campionato, a sei punti dal terzo posto.

Frida Maanum è in ottima forma e ha segnato in entrambi i pareggi. Il suo goal all'Estadi Johan Cruyff aveva portato a sorpresa in vantaggio l'Arsenal prima del pareggio del Barcellona. Ha poi sbloccato il risultato anche contro il London City, prima che Mary Earps, con otto parate, negasse la vittoria all'Arsenal.

Il Lione arriva come la squadra più in forma della competizione. La formazione di Jonatan Giraldez ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 22 goal e subendone appena uno. Il 6-0 inflitto alla Juventus in Champions League e il 7-1 sul Lens in campionato mostrano quanto sia impegnativa la sfida che attende l'Arsenal.

Nella classifica della Champions League femminile, il Lione è primo e l'Arsenal quarto. Una vittoria delle padrone di casa ridurrebbe il distacco; un successo del Lione aumenterebbe il suo vantaggio in vetta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire in diretta questa sfida di Champions League femminile.

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