L'Arsenal? Nemmeno da spettatore, Wenger: "L'addio è definitivo"

L’ex tecnico dell’Arsenal, Arsene Wenger, spiega: “Se ci si lascia bisogna farlo in maniera definitiva. Ho sempre difeso i valori del club”.

Quello di Arsene Wenger è un nome che resterà per sempre legato a quello dell’. Approdato sulla panchina dei Gunners nel 1996, l’ha lasciata solo dopo 22 anni dopo nel 2018, dopo aver vinto tre Premier League, sette Coppe d’ e sette Community Shield.

Negli ultimi due anni, è stato spesso accostato a club molto importanti, lo stesso tecnico transalpino però, in un’intervista rilasciata a BeIn Sports, ha spiegato come è da escludere un suo ritorno alla guida di una squadra in tempi brevi.

“Al momento mi sto dedicando al mio lavoro alla FIFA. Parliamo di un organo che ha la responsabilità di 211 Federazioni e il grosso problema è l’efficienza. Non so dicendo che la competizione non mi manchi, ma adesso sto cercando di fare bene in un nuovo settore”.

Il Coronavirus ha imposto al calcio uno stop forzato. Adesso si sta pian piano tornando a giocare, ma a porte chiuse.

“Il calcio senza tifosi non è ciò che vogliamo, ma è la cosa più giusta da fare adesso. Almeno a decidere il risultato sportivo è il campo. In sono stati bravi e coraggiosi, bisogna riconoscerlo. Stanno promuovendo benissimo il loro calcio. Rispetto la decisione della , forse è stata troppo veloce, ma almeno è stato deciso qualcosa. Non sono la persona più qualificata per dirlo, ma la cosa ha creato dei problemi”.

Il ha dominato la stagione in Premier League, ma non riuscirà a battere il record dell’Arsenal degli ‘Invincibili’.

“Sì, vedere il Liverpool perdere mi ha dato una forma di soddisfazione. E’ sempre bello essere gli unici ad aver fatto qualcosa, dimostra quanto difficile sia compiere certe imprese. Quel giorno ho ricevuto molti messaggi dai tifosi dell’Arsenal”.

L’Arsenal ha rappresentato per 22 anni la vita di Wenger, il tecnico ha però annunciato che non tornerà allo stadio nemmeno per assistere ad una partita dei Gunners.