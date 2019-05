Arsenal-Valencia: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Arsenal e Valencia si sfidano nella semifinale d'andata di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' è ormai arrivata alla sua fase più intensa e importante: superato lo scoglio dei quarti di finale, e si ritrovano una di fronte all'altra nelle semifinali della seconda competizione europea più importante, con il grande obiettivo di centrare la qualificazione alla finalissima in programma a Baku (Azerbaijan) il prossimo 29 maggio.

L'Arsenal, come ben sappiamo, ha agevolmente eliminato il nei quarti di finale, dimostrando una superiorità piuttosto netta sia nella gara d'andata dell'Emirates che in quella di ritorno, disputata al San Paolo. Il Valencia, invece, è uscito vivo dal derby spagnolo contro il , battuto con due reti di scarto sia in trasferta che in casa: 1-3 all'Estadio de la Ceramica e 2-0 al Mestalla.

Sia per l'Arsenal che per il Valencia si tratterebbe della prima finale di Europa League, da quando il torneo ha assunto questa denominazione. Entrambe l'hanno però già raggiunta a inizio millennio, quando la competizione si chiamava ancora Coppa UEFA: nel 1999/2000 gli inglesi persero ai calci di rigore contro il , mentre nel 2003/04 gli spagnoli superarono per 2-0 il portandosi a casa il trofeo.

QUANDO SI GIOCA ARSENAL-VALENCIA

Arsenal-Valencia si giocherà giovedì 2 maggio all'Emirates Stadium, casa dei Gunners: il calcio d'inizio del match è previsto alle ore 21 italiane, le 20 inglesi. In contemporanea si giocherà anche Francoforte- , l'andata dell'altra semifinale di Europa League. Il ritorno di entrambe le sfide è in programma una settimana più tardi, giovedì 9 maggio, sempre alle ore 21.

DOVE VEDERE ARSENAL-VALENCIA IN TV E STREAMING

La semifinale d'andata di Europa League tra Arsenal e Valencia sarà visibile unicamente su Sky, che detiene in esclusiva i diritti non soltanto dell'Europa League ma anche della , in particolare ai canali Sky Sport Uno e al numero 252 del satellite. Non sarà invece possibile assistere al match in chiaro: Tv8 trasmetterà infatti la gara d'andata tra e Chelsea.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-VALENCIA

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Mustafi, Koscielny, Papastathopoulos, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Maitland-Niles, Özil, Aubameyang; Lacazette.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Gabriel Paulista, Garay, Diakhaby, Roncaglia; Piccini, Soler, Parejo, Gayà; Rodrigo, Guedes.