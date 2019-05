Arsenal-Valencia 3-1: Lacazette e Aubameyang regalano la vittoria ai Gunners

L'Arsenal si aggiudica il primo atto della semifinale di Europa League contro il Valencia: Lacazette e Aubameyang regalano il successo ai Gunners.

L' di Unai Emery supera per 3-1 il di Marcelino Garcia Toral nell'andata delle semifinali di . All'Emirates decidono Lacazette e Aubameyang, bravi a ribaltare l'iniziale vantaggio di Diakhaby.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un primo tempo che vede un Valencia da subito molto coraggioso e intraprendente. Marcelino si affida a un 4-4-2 con Rodrigo e Guedes coppia d'attacco, deciso a tornare da Londra con almeno un goal segnato.

Passano undici minuti e il piano degli spagnoli da i suoi frutti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rodrigo è bravo a fare da torre sul secondo palo, servendo a Diakhaby il pallone dell'1-0. Partita che si sblocca e Valencia che di lì a poco va molto vicino al raddoppio. A sbarrare la strada a Parejo questa volta è però una splendida parata in tuffo di Cech.

I Gunners sembrano in difficoltà e allora gli uomini di Unai Emery decidono di affidarsi a uno schema collaudato: palla lunga per Aubameyang e assist del gabonese per Lacazette. Il duo delle meraviglie dell'Arsenal riesce così a ristabilire la parità, con il francese che una manciata di minuti più tardi riesce anche a trovare la rete del 2-1 su una dormita colossale di Roncaglia e Neto.

Da qui in poi è un monologo da parte dei londinesi, padroni del gioco fino al termine del primo tempo. Nella ripresa a partire meglio è ancora il Valencia, impreciso però quando si tratta di finalizzare l'azione dalle parti di Cech.

Prova ad approfittarne allora l'Arsenal, che cresce con il passare dei minuti. A tu per tu con Neto, Lacazette pregusta già la tripletta ma il suo destro deve arrendersi a una grande parata del portiere brasiliano.

Colto il momento di difficoltà dei suoi ragazzi, Marcelino decide allora di inserire forze fresche, affidandosi soprattutto a Gameiro. L'ingresso del francese porta infatti maggiore coraggio nella manovra offensiva del Valencia, con Cech però bravo per ben due volta a non farsi superare dall'ex .

Nel finale, a trovare la rete del 3-1 è invece Aubameyang. Servito da Kolasinac, il gabonese trafigge Neto, regalando un importante successo ai Gunners. Gli inglesi tra una settimana a Valencia potranno infatti partire con un buon vantaggio.

I GOAL

11' DIAKHABY 0-1: Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Diakhaby è bravo a saltare più in alto di tutti e a battere Cech con un pefetto colpo di testa. Intelligente torre di Rodrigo sul secondo palo.

18' LACAZETTE 1-1: Lanciato in contropiede, Aubameyang salta Roncaglia in velocità, elude l'intervento di Neto e serve Lacazette. Il francese deve solo appoggiare il pallone in porta.

25' LACAZETTE 2-1: Traversone di Xhaka dal limite dell'area, stacco vincente di Lacazette. Su una dormita difensiva di Roncaglia, il francese batte un impreciso Neto con un potente colpo di testa.

90' AUBAMEYANG 3-1: Cross perfetto di Kolasinac per Aubameyang. Il gabonese che a tu per tu con Neto non sbaglia.

IL TABELLINO

ARSENAL-VALENCIA 3-1

Marcatori: 11' Diakhaby, 18' Lacazette, 26' Lacazette, 90' Aubameyang

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny (82' Monreal), Mustafi; Maitland-Niles, Guendouzi (58' Torreira), Xhaka, Kolasinac; Özil (75' Mkhitaryan); Aubameyang, Lacazette.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Diakhaby, Garay, Paulista, Roncaglia; Piccini, Carlos Soler (70' Wass), Parejo, Gayà; Rodrigo (88' Santi Mina), Guedes (70' Gameiro).

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Diakhaby (V), Parejo (V)

Espulsi: Nessuno