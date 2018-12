Arsenal-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I quarti di finale di Coppa di Lega inglese presentano una sfida affascinante: il Derby di Londra tra Arsenal e Tottenham.

Dopo la spettacolare ed emozionante sfida in Premier League, Arsenal e Tottenham si trovano nuovamente faccia a faccia, ma stavolta nei quarti di finale di Coppa di Lega.

In campionato il Tottenham ha perso 4-2 contro l'Arsenal solo poche settimane fa, ma adesso non vorrà farsi sfuggire l'occasione di una celere vendetta. Si gioca in gara secca, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA ARSENAL-TOTTENHAM

La sfida di Coppa di Lega tra Arsenal e Tottenham si giocherà mercoledì 19 dicembre alle ore 20.45. Lo scenario sarà quello dell'Emirates Stadium.

DOVE VEDERE ARSENAL-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

Arsenal-Tottenham, così come tutta la Coppa di Lega, è un'esclusiva di DAZN. Sarà quindi possibile vedere la partita in streaming attraverso tantissimi dispositivi: smart tv, smartphone, pc, tablet e altri ancora.

Al termine dei novanta minuti, sarà possibile anche rivedere interamente, On Demand, Arsenal-Tottenham su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-TOTTENHAM

Turnover limitato per entrambe le squadre: si tratta di una partita di coppa ma è pur sempre il Derby più sentito di Londra. Spazio quindi a gran parte dei titolari: da una parte Harry Kane supportato da Son, Alli ed Eriksen; dall'altra Aubameyang con Lacazzette e Ramsey.

ARSENAL (3-4-2-1): Leno; Lichtsteiner, Mustafi, Sokratis; Bellerin, Torreira, Guendouzi, Kolasinac; Ramsey, Lacazette; Aubameyang.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Skipp, Winks; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane.