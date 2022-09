Arsenal-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby di Londra Nord tra Arsenal e Tottenham: come seguire la gara in diretta tv e streaming e le formazioni dell'incontro di Premier.

Dopo la sosta e i match posticipati in virtù dei funerali della Regina Elisabetta, torna in grande stile la Premier League. A Londra, infatti, va in scena la sfida tra Arsenal e Tottenham, un derby di alta classifica per continuare a stupire in questo avvio stagionale.

Sia l'Arsenal che il Tottenham sono infatti tra le squadre migliori in questo primo mese e mezzo di 2022/2023: i Gunners si trovano in testa con 18 punti nei primi 7 incontri, frutto di sei vittorie e una sconfitta, mentre gli Spus seguono a 17 con 5 vittorie e due pari.

Il Derby del Nord di Londra ha visto il Tottenham vincere per 3-0 l'ultimo scontro diretto grazie ai soliti Kane (doppietta e Son), mentre nei due precedenti incontri l'Arsenal aveva avuto la meglio di misura per 2-1 e dunque per 3-1. Ora, di nuovo di fronte.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Arsenal-Tottenham dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-TOTTENHAM

Arsenal contro Tottenham, il Derby di Londra è previsto sabato 1 ottobre alle 13:30 ora italiana. Il match è previsto all'Emirates Stadium, casa dei Gunners di Arteta.

DOVE VEDERE ARSENAL-TOTTENHAM IN TV

Arsenal-Tottenham sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky. I canali di riferimento per il big match dell'ottavo turno di Premier League sono Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (213).

ARSENAL-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky la gara tra Arsenal e Tottenham è disponibile grazie al servizio Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

IN DIRETTA SU GOAL

L'alternativa alla gara in diretta tv e streaming è la diretta testuale su GOAL: il racconto completo della sfida sarà disponibile minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-TOTTENHAM

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Lokonga, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.