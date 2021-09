Arsenal-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Arsenal sfida il Tottenham nel North London Derby della 6ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo.

L'Arsenal di Mikel Arteta sfida in casa il Tottenham di Nuno Espirito Santo nel North London Derby della 6ª giornata di Premier League. I Gunners sono tredicesimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte, mentre gli Spurs occupano la 7ª posizione a quota 9, con un cammino di 3 successi e 2 k.o.

Le due squadre si sono affrontate complessivamente 116 volte nella massima divisione inglese, con un bilancio complessivo favorevole all'Arsenal di 46 vittorie, 37 pareggi e 33 affermazioni del Tottenham. I Gunners prevalgono sia in Premier League (21 vittorie, 23 pareggi e 14 successi degli Spurs), sia nella vecchia First Division (25 successi, 14 pareggi e 19 vittorie dei rivali).

Gli unici 2 goal messi a segno finora dall'Arsenal in campionato portano la firma di Martin Ødegaard e di Pierre-Emerick Aubameyang, mentre Heung-Min Son è il miglior marcatore del Tottenham con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-TOTTENHAM

Il derby Arsenal-Tottenham si giocherà il pomeriggio di domenica 26 settembre 2021 nel palcoscenico dell'Emirates Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 59ª in Premier League fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Craig Pawson, è previsto alle ore 17.30.

Il North London Derby Arsenal-Tottenham sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan.

I clienti Sky mediante Sky Go potranno seguire Arsenal-Tottenham anche in diretta streaming, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che a coloro che acquistano il pass Sport offre anche la visione delle partite della Premier League.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Thomas; Saka, Smith-Rowe, Odegaard; Aubameyang.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Tanganga, Dier, Sanchez, Reguilón; Hojbjerg, Dele, Ndombele; Lucas Moura, Kane, Son.