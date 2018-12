Arsenal-Tottenham: Dier provoca l'Emirates, Lichtsteiner risponde e scatta la rissa

In Arsenal-Tottenham 4-2, Lichtsteiner è protagonista anche senza giocare: Dier provoca l'Emirates, lui risponde. E fa scattare una mini-rissa.

Arsenal-Tottenham non può mai essere una partita come tutte le altre. E anche ieri il North London Derby è stato caldissimo, non solo dal punto di vista tecnico. La vittoria per 4-2 dei Gunners è stata ricca di episodi controversi, con protagonista, tra gli altri, anche Stephan Lichtsteiner.

L'ex terzino della Juventus è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, ma non per questo non è riuscito a infiammare l'Emirates e i tifosi dell'Arsenal. Anzi. Dopo il goal dell'1-1 firmato da Eric Dier, lo svizzero è andato faccia a faccia con il centrocampista del Tottenham.

Il motivo è stata l'esultanza di Dier, che ha portato il dito alla bocca "silenziando" la North Bank, la curva dei tifosi dell'Arsenal. Un gesto che non è piaciuto a Lichtsteiner, il quale è andato dall'inglese a 'chiedere spiegazioni' insieme a Ramsey.

Da lì si è scatenata una mini-rissa, presto sedata dall'arbitro Mike Dean, con i giocatori del Tottenham faccia a faccia con l'ex calciatore della Juventus, diventato presto uno degli idoli della tifoseria dell'Arsenal sui social. Anche per lo scivolone nell'esultanza dopo il goal del 3-2 di Lacazette, di fatto decisivo per la vittoria finale dei Gunners.

Lichtsteiner fall over in his way to celebrate Laca’s goal. Love his passion. pic.twitter.com/z3pZAbVHcU — Arsene H (@Arsene1034) 2 dicembre 2018

Social è stata anche la replica di Ramsey a Dier, con una storia su Instagram accompagnata dall'hashtag '#sitdownhesaid', 'mi aveva detto di sedermi'. Riferimento proprio a Dier, che aveva invitato il centrocampista gallese a tornare a sedersi proprio dopo il goal dell'1-1. Un derby è un derby...