L'Arsenal perde Torreira: frattura alla caviglia

Brutto infortunio per Lucas Torreira, che ha rimediato una frattura alla caviglia nella sfida di FA Cup contro il Portsmouth di lunedì sera.

Gli ultimi giorni sono stati complicati per l', che ha incassato l'eliminazione dall' per mano dlel' . Ora, per Arteta, un'altra brutta notizia: l'infortunio di Lucas Torreira.

Il centrocampista uruguagio si è fermato nella sfida di lunedì sera contro il Portsmouth in , uscendo malconcio da un contrasto. Ha lasciato il campo in barella. E la diagnosi ha confermato le paure iniziali: frattura alla caviglia.

Non sono ancora stati chiariti i tempi di recupero: l'Arsenal, nel suo comunicato, ha confermato che serviranno dei consulti specialistici prima di stabilire una data certa, come spiegato anche da Arteta in conferenza stampa.

"Ho parlato con Lucas, è sofferente. Non sappiamo in realtà la precisa entità dell'infortunio. Vedrà domani degli specialisti a Londra".

In questa stagione Torreira ha collezionato 33 presenze e 2 reti, bottino probabilmente definitivo per una stagione in cui difficilmentte potrebbe riprendere a giocare.