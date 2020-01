Arsenal, stagione finita per Chambers: rottura del legamento crociato

Calum Chambers ne avrà per 6-9 mesi dopo la rottura del legamento crociato: stagione già finita per il difensore dell'Arsenal.

L' è tornato alla vittoria in Premier League con il secco 2-0 inflitto al , ma il nuovo tecnico Mikel Arteta deve già fare i conti con una pessima notizia che scuote lo spogliatoio dei 'Gunners'.

Calum Chambers, uscito malconcio dal derby londinese perso contro il , si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: come annunciato dal club, si è sottoposto con successo nella giornata di oggi ad un'operazione chirurgica.

I tempi di recupero potranno variare tra i 6 e i 9 mesi: questo vuol dire che la stagione del difensore inglese è conclusa, con arrivederci alla prossima. Per Chambers diciotto presenze e un goal segnato all' il 22 settembre.

Problemi anche per Kieran Tierney: per lui intervento alla spalla e possibile ritorno agli allenamenti a marzo, quando la stagione entrerà nel vivo sia in che in Europa.