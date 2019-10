L'Arsenal si gode Pepé: doppietta decisiva in Europa League

Nicolas Pepé, super acquisto estivo dell'Arsenal ma fin qui in ombra, ha deciso la gara contro il Vitoria Guimaraes con due punizioni vincenti.

All' è finalmente la notte di Nicolas Pepè, grande colpo del calciomercato estivo che fin qui ha vissuto un inizio di stagione a dir poco deludente.

L'esterno ivoriano, inseguito per settimane anche dal , è stato infatti decisivo nella vittoria in rimonta contro il Vitoria Guimaraes in . Il tutto pur subentrando a partita in corso.

Pepé è stato lanciato nella mischia da Emery al minuto 64 quando l'Arsenal era sotto 1-2 e nel giro di un quarto d'ora ha ribaltato la partita con due punizioni vincenti.

Prima di stasera invece l'unico goal di Pepé con i Gunners era arrivato solo su calcio di rigore, gentilmente concesso al compagno in difficoltà da Aubameyang contro l' .

In estate l'Arsenal ha investito ben 80 milioni di euro per strappare Pepè al dove, nella scorsa stagione, aveva messo a segno 23 goal in 41 presenze tra e Coppa di . Numeri da potenziale campione.