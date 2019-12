Arsenal, sfuma un altro candidato: Rodgers rinnova con il Leicester fino al 2025

Il Leicester ha rinnovato il contratto di Brendan Rodgers fino al 2025: era uno dei candidati alla panchina per l'Arsenal dopo l'addio di Emery.

Dopo l'esonero di Unai Emery, l' con il tecnico ad interim Freddie Ljungberg ha ottenuto un 2-2 contro il e una sconfitta contro il . Il momento è difficile, sia perché i risultati non arrivano, sia perché i 'Gunners' faticano a trovare un nuovo allenatore.

Dopo il 'no' di Allegri, che ha confermato di voler rimanere fermo fino a fine stagione, anche Brendan Rodgers sarà depennato dalla lista dei candidati. Il tecnico ha infatti rinnovato con il fino al 2025.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝 — Leicester City (@LCFC) December 6, 2019

Rodgers era stato accostato all'Arsenal, visti i grandi risultati: da quando è in carica, solo City e hanno fatto meglio. Inoltre un fattore era anche la possibilità che hanno gli allenatori di Premier League di cambiare panchina a stagione in corso.

In conferenza stampa l'allenatore ex Liverpool e ha ringraziato il club e parlato dei miglioramenti apportati alla squadra che ereditato da Puel lo scorso marzo.

“Ne abbiamo parlato per alcune settimane, sono felice di aver prolungato per 5 anni e mezzo qui. Sono onorato che il club sia felice del mio lavoro. La chiave per me è il potenziale, da quando sono qui abbiamo identificato uno stile di gioco che migliora i singoli e produce risultati”.

Al momento il Leicester è al secondo posto in classifica in Premier, dietro soltanto alla squadra di Klopp e anche davanti a City e . E a ben 16 punti in più dell'Arsenal, che perde un altro candidato.