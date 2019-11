L'Arsenal rinnova la fiducia ad Emery: "È l'uomo giusto per cambiare rotta"

L'Arsenal affronta il momento più delicato della sua stagione e rinnova la fiducia a Unai Emery: "Siamo fiduciosi di poter cambiare le cose".

L’ vive il momento più delicato della sua stagione. Dopo un buon inizio le cose sono precipitate: ora la vittoria manca da 5 gare tra campionato e coppe. E le difficoltà per Unai Emery sembrano molte, visto che anche le prestazioni sono state deludenti.

Nonostante questo il tecnico gode ancora dell’appoggio totale della dirigenza. A un evento del club, il responsabile della parte sportiva del club Raul Sanllehi e il direttore generale Vinai Venkatesham hanno rinnovato la fiducia all’allenatore ex esprimendo anche la propria delusione per i risultati, pari alla voglia di cambiare le cose.

"Siamo delusi come tutti dai risultati e dalle prestazioni a questo punto della stagione. Condividiamo la frustrazione con i fan, i giocatori, il tecnico e tutto lo staff. Non siamo al livello a cui vogliamo essere. Le cose devono migliorare e crediamo fortemente che Emery sia l’uomo giusto per cambiare rotta. Lavoriamo tutti intensamente dietro le quinte per cambiare le cose e siamo fiduciosi di potercela fare".

La zona dista già 8 punti dopo 12 giornate, nelle quali l’Arsenal ha vinto soltanto 4 partite, di cui 3 nelle prime 6. In le cose vanno meglio, visto che la qualificazione dista solo una vittoria, mentre in Coppa di Lega è già arrivata l’eliminazione per mano del ai rigori.