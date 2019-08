Arsenal, Pepé è ufficiale: sfuma definitivamente l'obiettivo per il Napoli

L' ha ufficializzato sui propri canali l'acquisto dell'attaccante ivoriano Nicolas Pepé dal . Il cartellino dell'esterno offensivo è stato pagato ben 80 milioni di euro, cifra record per i Gunners. Sfuma definitivamente dunque il passaggio del giocatore al , che lo aveva a lungo trattato e inseguito nelle scorse settimane.

