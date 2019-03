Arsenal, Ozil racconta: “Avevo lasciato il calcio per il ping pong”

Con le maglie di Real Madrid e Arsenal è diventato uno dei trequartisti più forti del panorama europeo fino a laurearsi campione del mondo nel 2014 con la maglia della Germania, ma Mesut Ozil ha davvero rischiato di non sbarcare mai nel mondo del calcio.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giocatore tedesco ha raccontato un curioso retroscena della sua vita al magazine del club:

"Quando avevo 11-12 anni, a scuola, ho iniziato a giocare a ping pong. Ero anche molto bravo e mi hanno subito inserito in squadra. Nel mio primo torneo ho battuto tutti i miei avversari, poi ho dovuto affrontare il mio allenatore. Era molto forte e mi ha sconfitto, ma mi è piaciuto molto. In quei tre mesi ho lasciato il calcio, non perché mi ero disinnamorato, ma in quel momento mi divertivo di più con il ping pong".