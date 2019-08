Arsenal, Özil e Kolasinac nei guai: nel mirino della malavita londinese

Özil e Kolasinac sono finiti nel mirino della malavita di Londra dopo la tentata rapina subita. L'Arsenal non li ha convocati per motivi di sicurezza.

Quando l' ha comunicato la lista dei convocati per il match (vinto) sul campo del , in molti si saranno chiesti il perché dell'esclusione di due pedine fondamentali come Mesut Özil e Sead Kolasinac.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La motivazione non è da ricercare nell'aspetto tecnico, bensì in una vicenda che rischia di creare ulteriori strascichi nella vita dei due calciatori, aggrediti lo scorso 25 luglio da dei malintenzionati che hanno tentato di rapinarli mentre erano diretti verso un ristorante con le rispettive consorti.

Un mattone ha sfondato il vetro dell'auto guidata da Özil, lanciato da due aggressori a volto coperto e armati di coltello: fondamentale l'intervento di Kolasinac che è sceso dal mezzo e ha affrontato in prima persona e a mani nude i delinquenti, poi messi in fuga con successo.

Una storia apparentemente a lieto fine ma che, in realtà, ha ancora tanto da dire: 'Il Corriere della Sera' parla infatti di minacce all'attaccante tedesco per l'azione spavalda dell'ex esterno dell'ex esterno dello 04, che non è affatto piaciuta ai componenti di un gruppo malavitoso londinese: "Ti porteremo via tutto".

L'articolo prosegue qui sotto

La Polizia considera credibili tali minacce, tanto da indurre l'Arsenal a prendere un'inaspettata decisione in occasione dell'esordio in Premier League per questioni di sicurezza. La moglie di Kolasinac, Bella, è addirittura tornata in con l'intenzione di non ritornare più in .

Questa rapina ha accentuato la spaccatura esistente tra bande rivali: in particolare una dell'est Est Europa, sembra aver fatto girare un messaggio di protezione nei confronti dei giocatori, in quanto altre aggressioni non sarebbero più consentite.

Le abitazioni di Özil e Kolasinac sono controllate costantemente da guardie private dopo aver notato movimenti strani intorno ai quartieri di residenza: Scotland Yard ha deciso di farli scortare 24 ore su 24 ed effettivamente uno sviluppo positivo c'è stato. Sabato, mentre si aggiravano nei pressi della casa di Özil, sono stati arrestati Ferhat Ercan e Salaman Ekinci, coloro che avrebbero tentato di rapinarli. Ma le intimidazioni restano al vaglio degli inquirenti.