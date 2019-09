Arsenal-Nottingham Forest, gara posticipata per permettere ai tifosi di arrivare allo stadio

In campo questa sera all'Emirates Stadium per la gara di contro il , l' ha comunicato attraverso una nota ufficiale il fatto che il calcio d'inizio del match sia stato posticipato di qualche minuto.

Inizialmente in programma per le 19.45 locali (le 20.45 in ), Arsenal-Nottingham Forest inizierà invece alle 20.00 (le 21.00 italiane). La causa? Problemi riscontrati da alcuni tifosi durante gli spostamenti per arrivare allo stadio.

🚨 Kick-off has been delayed 🚨



Tonight's match against @NFFC will now begin at 8pm - this is due to travel issues affecting supporters



🏆 #CarabaoCup pic.twitter.com/9HzzwUTIlb