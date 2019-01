Arsenal-Manchester United: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Arsenal e Manchester United, due grandi rivali, si sfidano nel quarto turno di FA Cup. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Il quarto turno di FA Cup regala una classica del calcio inglese: Arsenal - Manchester United . Il sorteggio ha messo di fronte due squadre che attualmente occupano il quinto posto a pari merito in Premier League a quota 44 punti, ma che rimangono due della squadre più blasonate d'Inghilterra. Entrambe hanno appena chiuso un'era: i 'Gunners' sono appena ripartiti con Emery , mentre lo United ha lasciato Mourinho e sta vincendo partite su partite con Solskjaer in panchina.

Segui Arsenal-Manchester United in diretta streaming gratis su DAZN: attiva il tuo mese gratuito

Dall'arrivo dell'ex attaccante norvegese in panchina, ufficialmente allenatore ad interim fino a fine stagione, il Manchester United non ha fatto altro che vincere: 7 gare, 7 successi. I Red Devils hanno risalito la classifica riuscendo a portarsi a soli 3 punti dalla zona Champions League, in coabitazione proprio con l'Arsenal. Nell'ultimo mese Aubameyang e compagni hanno sofferto di alti e bassi, ma vengono da un convincente 2-0 al Chelsea che sembra essere il miglior punto possibile per ripartire, insieme a una vittoria in FA Cup, trofeo in cui l'Arsenal ha ottenuto buoni risultati negli ultimi anni: l'ha vinta nel 2014, nel 2015 e nel 2017.

QUANDO SI GIOCA ARSENAL-MANCHESTER UNITED

Arsenal-Manchester United si gioca venerdì 25 gennaio, il fischio d'inizio è programmato alle ore 20.55 all'Emirates Stadium di Londra. In caso di pareggio non si giocheranno i supplementari, ma il 'replay': si rigiocherà il match a campi invertiti.

DOVE VEDERE ARSENAL-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Il match di quarto turno di FA Cup Arsenal-Manchester United sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. La sfida potrà essere seguita tramite diversi dispositivi e resterà poi disponibile on demand per chi la vorrà rivedere.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-MANCHESTER UNITED

Unai Emery non potrà contare su Hector Bellerin, che si è rotto il crociato contro il Chelsea, ma potrebbe ritrovare un ex come Mkhitaryan. Possibili rotazioni da coppa: in porta ci sarà con ogni probabilità Cech, chance anche sulla destra per Lichtsteiner. Potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Özil, diventato un caso negli ultimi due mesi.

Possibili cambi anche per Ole Gunnar Solskjaer, il quale potrebbe cambiare l'attacco in toto: dentro il grande ex Alexis Sanchez, Lukaku e Mata. A centrocampo dovrebbe avere una grande occasione Fred, acquisto estivo che finora non ha mai trovato troppo spazio e non ha particolarmente convinto. Tra i pali non ci sarà De Gea: dentro Romero, portiere di coppa.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Lichtsteiner, Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Torreira, Elneny; Maitland-Niles, Özil, Iwobi; Lacazette.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Dalot, Jones, Bailly, Shaw; Herrera, Fred, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez.