Arsenal-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ARSENAL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Arsenal-Manchester United

• Data: Sabato 23 aprile 2022

• Orario: 13:30

• Canale tv: Sky Sport Football (Canale 203) e Sky Sport 4K (canale 214)

• Streaming: Sky Go e NOW

Da una parte la continuità, dall'altra il riscatto immediato. All'Emirates, l'Arsenal accoglie un Manchester United ferito dopo il perentorio 4-0 subito ad Anfield. I 'Gunners' voglio continuare la striscia positiva dopo il successo per 4-2 a Stamford Bridge, nel derby londinese contro il Chelsea, in una sfida che vale tanto in ottica quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League.

Umori opposti per le due squadre. Da una parte c'è l'Arsenal, che sta vivendo un buon momento proprio grazie al successo nella stracittadina, che ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila. Dall'altra i 'Red Devils', reduci dal pesante ko sul campo del Liverpool.

La squadra di Rangnick ha tre punti di ritardo sugli avversari, che però devono recuperare una sfida, così come il Tottenham di Conte. 'Gunners' e 'Spurs' sono a quota 57, a tre lunghezze di vantaggio sul Manchester United, fermo 54.

All'andata fu il Manchester United ad imporsi a Old Trafford grazie al goal di Bruno Fernandes, per il momentaneo 1-1 dopo il vantaggio firmato dell'Arsenal firmato da Smith Rowe, prima della doppietta di Cristiano Ronaldo, con il mezzo il goal del 2-2 firmato da Odegaard.

Tutto su Arsenal-Manchester United: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-MANCHESTER UNITED

La sfida di Premier League tra Arsenal e Manchester United è in programma sabato 23 aprile 2022 all’Emirates Stadium di Londra. Il calcio d’inizio fissato alle 13:30.

DOVE VEDERE ARSENAL-MANCHESTER UNITED IN TV

La diretta di Arsenal-Manchester United sarà trasmessa dall'emittente Sky. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 214 del satellitare).

ARSENAL-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Arsenal-Liverpool sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go.

L'articolo prosegue qui sotto

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire live Arsenal-Manchester United anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-MANCHESTER UNITED

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Tavares; Elneny, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith-Rowe; Nketiah. All. Arteta

MANCHESTER UNITED (5-3-2): De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Jones, Wan-Bissaka; Matic, Pogba, Fernandes; Elanga, Sancho. All. Rangnick