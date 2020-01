Arsenal-Manchester United dove vederla: canale tv e diretta streaming

Per iniziare il 2020 con il piede giusto l'Arsenal ospita lo United: tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

La prima sera del 2020 ci sarà con il big match fra e , per iniziare il nuovo anno all'insegna della Premier League. Arteta è alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina dei Gunners.

A provare a rovinare i piani dei londinesi ci sarà lo United di Solskjaer reduce da due vittorie consecutive e con il quinto posto in campionato ben saldo fra le proprie mani. L'Arsenal, invece, dovrà cercare di smaltire la bruciante sconfitta subita contro il nei minuti finali dell'ultimo turno di Premier League, dove i Gunners stazionano al dodicesimo posto con solamente 5 vittorie in 20 partite.

Arteta, dopo essere subentrato alla gestione ad interim di Ljungberg, dovrà cercare di risollevare le sorti del club londinese e con i 'Red Devils' come primo avversario del 2020 la partenza è subito in salita. Lo United, dal canto suo, ha messo nel mirino il quarto posto attualment occupato dal Chelsea di Lampard.

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ARSENAL-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Arsenal-Manchester United

Arsenal-Manchester United Data: 1 gennaio 2020

1 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: SkyGo e NowTv

ORARIO ARSENAL-MANCHESTER UNITED

Arsenal-Manchester United match valido per la ventunesima giornata di Premier League, è fissata per la sera di mercoledì 1 gennaio: il fischio d'inizio è previsto alle 21.00. La partita si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, in casa dell'Arsenal.

I Gunners provano ad iniziare l'anno dando una svolta alla stagione fin qui deludente, ma anche lo United non naviga in acque tranquille con la zona che rimane ancora un miraggio lontano per gli uomini di Solskjaer

Il big match tra Arsenal e Manchester United è in programma su Sky, che detiene in esclusiva i diritti della Premier League: la partita sarà trasmessa precisamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Arsenal-Manchester United potrà essere seguita in tv, ma anche in : tutti gli abbonati a Sky avranno infatti la possibilità di seguire il match sull'applicazione dedicata SkyGo, scaricabile su tutti i dispositivi pc, smartphone e tablet.

La grande sfida dell'Emirates sarà inoltre visibile anche su Now Tv, che trasmette i principali eventi trasmessi da Sky.

Contro lo United Arteta dovrebbe praticamente confermare in blocco la formazione che ha fronteggiato il Chelsea nel derby londinese, con le uniche eccezioni rappresentate da due cambi in difesa: il ritorno di Bellerin con la squadra potrebbe essere subito premiato dal tecnico spagnolo con una maglia da titolare sulla fascia destra, con Maitland-Niles che dovrebbe partire dalla panchina e Mustafi sarà l'uomo scelto per affiancare David Luiz al centro della difesa.

Il tris di trequartisti proposto da Arteta dovrebbe essere ancora lo stesso, con il '99 Reiss Nelson che sembra aver momentaneamente scavalcato Pepe nelle gerarchie dei Gunners. Davanti agirà ancora il ritrovato Alexandre Lacazette.

Anche Solskjaer non dovrebbe rivoluzionare lo United nel primo match del 2020, riconfermando nove degli undici giocatori che hanno vinto contro il . Le uniche novità dovrebbero essere rappresentate da Luke Shaw, che potrebbe prendere il posto di Brandon Williams sulla fascia destra e da Greenwood che potrebbe avere una chance dal '1 visto che Daniel James è apparso un po' stanco dopo l'ultima partita.

Il tecnico dello United non dovrebbe dare ancora spazio dal primo minuto al ritrovato Paul Pogba, che molto probabilmente si siederà in panchina per poi subentrare a partita in corso. Davanti confermatissimo Rashford sull'esterno sinistro, reduce da 9 goal in 11 partite e sempre più leader del club di Manchester.

ARSENAL(4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Nelson, Ozil, Aubameyang; Lacazette

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Pereira, Rashford; Martial