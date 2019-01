Arsenal-Manchester United: diretta streaming gratis

Un big match nel quarto turno di FA Cup : all'Emirates Stadium l' Arsenal ospita il Manchester United per giocarsi su gara secca il passaggio agli ottavi di finale. Una classica del calcio inglese, tra due delle squadre più vincenti e blasonate d'oltremanica, che stanno vivendo due momenti differenti.

Da un lato l'Arsenal, alla caccia di nuova continuità dopo un mese di alti e bassi, che ha però seguito quasi quattro mesi senza nemmeno una sconfitta. Lo United, dal canto suo, viene da sette vittorie consecutive, ovvero da quando Ole Gunnar Solskjaer si è seduto in panchina.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED DIRETTA STREAMING

La sfida tra Arsenal e Manchester United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è assicurato i diritti della FA Cup. Gli abbonati potranno seguire il match live e on demand su diversi dispositivi subito dopo il fischio finale.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED DATA E ORARIO

Arsenal-Manchester United, match di quarto turno di FA Cup 2019, si giocherà all'Emirates Stadium di Londra. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.55 italiane, ore 19.55 locali. In caso di pareggio non si andrà ai supplementari, ma al celebre 'replay': si rigiocherà a campi invertiti.