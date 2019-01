Arsenal-Manchester United 1-3: Solskjaer vince l'ottava in fila, avanti i Red Devils

Doppio vantaggio con Sanchez e Lingard, Aubameyang accorcia ma nella ripresa la chiude Martial. Solskjaer vince l'ottava in fila e fa al quinto turno.

Ole Gunnar Solskjaer non si ferma più e vince l'ottava partita in fila su otto da quando allena il Manchester United. All'Emirates Stadium il quarto turno di FA Cup lo passano i Red Devils, che schiantano l'Arsenal vincendo per 1-3 in casa dei rivali storici.

La sfida è sentitissima e nessuno dei due allenatori rinuncia ai propri giocatori più importanti: gli unici cambi sono in porta, dove ci sono i portieri di coppa Cech e Romero. I protagonisti in campo sono gli stessi, a partire da un Romelu Lukaku grande protagonista nel primo tempo con due assist: dopo mezz'ora di vuoto, è il belga che accende la luce per l'uno-due che porta avanti i Red Devils.

Il goal del vantaggio lo segna il grande ex Alexis Sanchez al 30', dopo una verticalizzazione di Lukaku e un dribbling su Cech; da posizione defilata il tocco sotto vale lo 0-1 e i fischi di tutto l'Emirates. Tre minuti dopo Lingard affonda il raddoppio dopo una fuga ancora dell'attaccante ex Chelsea ed Everton a destra, 0-2 e Arsenal all'apparenza al tappeto.

La reazione dei Gunners arriva solo a ridosso del recupero, ma lo United scompare e rischia grosso: Aubameyang la riapre su intuizione di Ramsey, poi nel recupero Romero e la difesa sventano diverse situazioni pericolose. I padroni di casa erano stati anche costretti a un cambio a metà primo tempo, con Mustafi a rilevare il leader difensivo Papastathopoulos.

Il copione della ripresa è quasi identico a quello del primo tempo: l'Arsenal parte super aggressivo senza riuscire a sfondare dalle parti di Romero, mentre lo United si difende soffrendo ma senza mai affondare. Come nella prima frazione, il ritmo offensivo viene rotto da un altro infortunio di un difensore dell’Arsenal: Koscielny si procura un taglio, il gioco rimane fermo a lungo e deve anche lasciare il campo.

Respira lo United, che quando il gioco riprende si gioca le frecce Rashford e Martial. Mossa letale e che ripaga a 10 minuti dalla fine: è il francese a ribadire in rete una corta respinta di Cech su un tiro di Pogba e mettere il sigillo sul match con l’1-3.

Nemmeno nei 10 di recupero l’Arsenal riesce a trovare il goal della speranza per provare a riaprire un match dominato, ma mai controllato nel risultato. Avanti lo United, che si dimostra ancora cinico e soprattutto vincnte. Il sogno di Solskjaer e della sua squadra continua, anche in FA Cup.