Arsenal-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Arsenal e il Manchester City si sfidano nella semifinale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ARSENAL-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 18 luglio 2020

Orario: 20.45

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

L'Arsenal di Mikel Arteta sfida in casa il Manchester City di Pep Guardiola in una delle due semifinali di . La vincente del confronto sfiderà poi la vincente dell'altra semifinale fra e nella finale in programma il 1° agosto.

I Gunners, nel loro cammino in Coppa d'Inghilterra, hanno precedentemente eliminato il United ai Trentaduesimi di finale (1-0), il Bournemouth ai Sedicesimi (1-2), il Portsmouth agli ottavi (2-0) e lo ai quarti di finale (1-2).

Altre squadre

Dal canto loro i Citizens hanno raggiunto le semifinali battendo il Port Vale nei Trentaduesimi (4-1), il ai Sedicesimi (4-0), lo agli Ottavi (0-1) e il United nei Quarti di finale (0-2).

Le due squadre si sono affrontate 2 volte nella storia della Coppa d' , e in entrambe le occasioni hanno vinto i Gunners. L'incrocio più recente risale alle semifinali dell'FA Cup 2016/17, che videro i londinesi imporsi 2-1 sui rivali dopo i tempi supplementari grazie ai goal di Nacho Monreal e Alexis Sánchez, che rimontarono il vantaggio iniziale siglato dal 'Kun' Aguero.

Il giovane Eddie Nketiah è il miglior marcatore dell'Arsenal in FA Cup con 2 goal realizzati, Sergio Aguero, attualmente ai box per recuperare dall'intervento al menisco, e Gabriel Jesus sono invece i giocatori più prolifici del Manchester City nella competizione, sempre con 2 reti all'attivo.

L'Arsenal è in assoluto la squadra che ha vinto più volte l'FA Cup: ben 13, l'ultima nel 2016/17, mentre il i Citizens hanno sollevato il trofeo in 6 occasioni, quella più recente lo scorso anno. In caso di vittoria dell'FA Cup e della League Cup, i Citizens potrebbero realizzare il 'double' per la seconda stagione consecutiva. In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-MANCHESTER CITY

Arsenal-Manchester City si giocherà la sera di sabato 18 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio di Wembley a Londra. Il fischio d'inizio del confronto, che sarà il 3° in FA Cup fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La semifinale di FA Cup Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

I clienti DAZN avranno inoltre anche la possibilità di seguire la sfida Arsenal-Manchester City in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviare il programma e selezionare il match dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Fin da pochi minuti dopo la conclusione dell'incontro, gli utenti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire la semifinale di FA Cup Arsenal-Manchester City anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Arteta dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 dei londinesi. In attacco Lacazette dovrebbe agire da punta centrale nel tridente con Aubameyang e Pépé, mentre Nketiah e Nelson potrebbe rappresentare una soluzione valida a gara in corso. Sulle due fasce dovrebbero giocare a destra Bellerin e a sinistra Tierney, con Granit Xhaka e Ceballos interni di centrocampo. Fra i pali agirà ancora Emiliano Martínez, visto il brutto infortunio di Leno contro il Brighton in campionato. Davanti al portiere argentino, David Luiz potrebbe guidare la linea a tre difensiva con Mustafi e Kolasinac al suo fianco.

Guardiola, dal canto suo, dovrà ancora fare a meno di Aguero, che potrebbe rientrare per la ripresa della . Il riferimento offensivo dei Citizens sarà dunque nuovamente Gabriel Jesus. Alle spalle del brasiliano, sono sicuri del posto dal 1' Bernardo Silva e David Silva. Per il ruolo di trequartista sinistro duellano invece Sterling e il giovane Foden. In mediana Rodri potrebbe essere preferito a Gundogan in coppia con Fernandinho. In difesa Stones e Laporte dovrebbero comporre la coppia centrale, con Walker e Mendy terzini. In porta ci sarà Ederson.

ARSENAL (3-4-3): E. Martínez; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerin, G. Xhaka, Ceballos, Tierney; Aubameyang, Lacazette, Pépé.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Rodri, Fernandinho; Bernardo Silva, David Silva, Sterling; Gabriel Jesus.