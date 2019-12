Arsenal-Manchester City dove vederla: canale tv e diretta streaming

Gara tra deluse in Premier, l'Arsenal sfida il Manchester City in quel di Londra: le info sulle formazioni e dove guardare la gara in tv e streaming.

Doveva essere una stagione di Premier diversa per entrambe, invece siachegià a inizio dicembre, a più di cinque mesi dalla fine delle contese, non sembrano più avere motivazioni in campionato. Un successo nel prossimo turno potrebbe però ridare fiducia ad una delle due.

Il Manchester City è -14 dalla vetta occupata dal , deciso a riportare il titolo in città dopo un trentennio. Dopo il bellissimo testa a testa tra i Reds e i Citizens vinto dalla squadra di Guardiola per pochissimo, quest'anno non c'è storia: anche il , secondo, si trova a -8.

La gara contro il Manchester City sembra essere decisamente più importante per l'Arsenal, nonostante il quarto posto disti ben sette lunghezze e le squadre davanti alla compagine di Ljungberg, che ha sostituito Emery poco tempo fa, siano innumerevoli.

In questo articolo tutte le info su Arsenal-Manchester City: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ARSENAL-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ARSENAL-MANCHESTER CITY

La sfida di Premier tra Arsenal e Manchester City si giocherà domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17:30. Appuntamento all'Emirates Stadium di Londra per la grande sfida della Premier League.

Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che si è assicurata i diritti per la Premier League: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Football per seguire il big match del campionato inglese. La telecronaca sarà di Massimo Marianella; commento tecnico affidato a Fabio Capello.

Gli abbonati Sky potranno assistere alla gara tra Arsenal e Manchester City attraverso il servizio dedicato Sky Go su pc, smartphone e tablet: basterà scaricare l'app specifica In alternativa si potrà guardare la partita su Now Tv, servizio di Sky dedicato ai migliori eventi disponibili sul satellite.

L'Arsenal perde anche Tierney e potrebbe non avere Xhaka, uscito malconcio dalla sfida contro il . Spazio a Guendouzi vicino a Torreira, con Pepé e Martinelli confermati sulle ali. L'ivoriano rimane in dubbio: pronto Saka in caso di forfait. In difesa possibile conferma di Chambers e Sokratis al centro. Out anche Bellerin, oltre a Ceballos e Holding.

Ederson verso il recupero e una maglia da titolare, più difficile vedere David Silva. Campo per Gündogan insieme a Rodri e De Bruyne, con Gabriel Jesus davanti al posto di Agüero, ancora infortunato. Fuori anche Stones e Laport: titolare Otamendi con Fernandinho. A sinistra ballottaggio a tre tra Mendy, Angelino e Zinchenko.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Kolasinac; Torreira, Guendouzi; Pepe, Ozil, Martinelli; Aubameyang

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo, Gabriel Jesus, Sterling.