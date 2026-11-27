Arsenal-Manchester City: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:30 Emirates Stadium

I campioni puntano a nove punti di vantaggio su una rivale in difficoltà

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L'Arsenal ospita il Manchester City all'Emirates Stadium di Londra in una sfida di Premier League tra la capolista e una squadra in cerca di risposte.

La squadra di Mikel Arteta è prima in classifica e martedì ha pareggiato 1-1 con il Borussia Dortmund in Champions League. Ha creato molte occasioni, ma non è riuscita a trovare il secondo goal dopo la rete iniziale di Viktor Gyokeres.

C'è stato anche un problema tra i pali. David Raya è rimasto fuori per un problema alla spalla riportato nel pareggio con il Newcastle United e contro il Dortmund è stato sostituito da Kepa Arrizabalaga.

Il City di Enzo Maresca arriva in un momento difficile. Martedì, all'Etihad, si è fatto raggiungere dal Napoli sul 2-2: Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki hanno segnato le reti che gli hanno permesso di conquistare un punto. La squadra non vince da quattro partite in tutte le competizioni.

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Erling Haaland non segna da quattro presenze consecutive, dopo aver realizzato 14 goal nelle prime 12 partite della stagione. Dopo la gara con il Napoli ha ammesso che la squadra fatica a capire cosa le manchi e ha definito questa trasferta la partita più difficile della stagione.

Cherki è stato altrettanto diretto: il City deve mettere in campo più energia e l'unico obiettivo a Londra è vincere. L'Arsenal ha l'occasione di aumentare il distacco da una rivale che ha perso il ritmo.

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