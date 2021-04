L'Arsenal e il Liverpool si scusano coi tifosi: "Abbiamo fatto un errore"

L'uscita dei club inglesi, inizialmente fondatori della Superlega, ha dato il la per la sospensione del progetto nel giro di 48 ore dalla sua creazione.

Dopo il Manchester City, che ha anticipato i tempi, è arrivato anche il comunicato dell'Arsenal, che si è scusato verso i propri suppoters.

Sui social i tifosi si sono comunque organizzati per una manifestazione contro Stan Kroenke, proprietario dei Gunners, più volte preso di mira dalla tifoseria.

In mattinata sono arrivate anche le parole di John Henry, proprietario del Liverpool, che in un video ha voluto chiedere scusa ai tifosi definendosi l'unico responsabile.

“Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Liverpool per la reazione che ho causato nelle ultime 48 ore. Il progetto non sarebbe mai stato in piedi senza il supporto dei nostri tifosi. Nessuno in Inghilterra l’ha pensata diversamente. In queste 48 ore è stato chiaro il vostro punto di vista, vi abbiamo dato ascolto.

Voglio scusami con allenatore e con giocatori e a chiunque altro lavori duro per rendere i tifosi orgogliosi. Non hanno alcuna responsabilità e sono stati i più presi di mira.

“Sono il solo e responsabile per questa ondata di negatività. È qualcosa che non dimenticherò. E dimostra il potere che hanno i tifosi e che continueranno ad avere”