Arsenal-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il calcio inglese riparte, Arsenal e Liverpool si giocano il Community Shield: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ARSENAL-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 agosto 2020

29 agosto 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo neanche un mese, il calcio inglese è già pronto a ripartire. A Wembley si gioca la sfida tra Arsenal e Liverpool, tra i vincitori della e i campioni della Premier League, una vecchia rivalità che ogni anno si rinnova.

I Gunners vanno alla caccia del quarto successo nel 2014 ad oggi. Nelle tre edizioni precedenti, a cui sono arrivati sempre dopo aver vinto la FA Cup, hanno sempre vinto. Wembley porta bene, non a caso era la vecchia casa del club londinese.

Il Liverpool, che è a 15 vittorie proprio come l'Arsenal, è tornato invece a goiocare l'anno scorso la competizione dopo che mancava dal 2019, perdendo ai rigori contro il City di Guardiola.

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming .

ORARIO ARSENAL-LIVERPOOL

Il Community Shield 2020 tra Arsenal e Liverpool si giocherà alle 17.30 di sabato 29 agosto, come da tradizione due settimane prima dell'inizio del campionato. Sede della partita ovviamente Wembley.

La partita Arsenal-Liverpool sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vedere il Community Shield 2020 servirà scaricare l'app sulle smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ina PlayStation 4, o altri dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick che permettano l'uso delle app.

Per seguire Arsenal-Liverpool in basterà dotarsi dell'app DAZN su vari dispositivi, come smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma attraverso pc o notebook.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta scritta del Community Shield tra Arsenal e Liverpool. Già nelle ore precedenti il match potrete collegarvi al nostro sito per leggere novità sulle probabili formazioni e gli aggiornamenti, poi vi accompagneremo minuto per minuto fino al fischio finale dell'incontro.

Entrambe le squadre dovranno valutare soprattutto la condizione fisica dei propri giocatori prima di fare le scelte. Di certo l'Arsenal non potrà contare su Ceballos, che ha terminato il prestito e non è ancora stato confermato. Leno potrebbe tornare tra i pali. Attesa per gli esordi ufficiali di Saliba e Willian.

Il Liverpool potrebbe presentarsi con buona parte la formazione che due mesi fa ha festeggiato la Premier League. Possibilità di tridente con Salah, Firmino e Mané, anche in questo caso da valutare soprattutto le condizioni fisiche dei singoli.

ARSENAL (3-4-3): Leno; Saliba, David Luiz, Tierney; Cedric, Elneny, Xhaka, Saka; Pepe, Aubameyang, Lacazette.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.