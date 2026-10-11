Arsenal-Lille, anteprima della sfida di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Arsenal-Lille: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. e LOSC Lille scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

L'Arsenal ospita il Lille nella sfida europea

L'Arsenal torna all'Emirates Stadium per ospitare i francesi del LOSC Lille nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. La squadra di Mikel Arteta punta a sfruttare il buon momento in patria per lanciare subito un segnale forte in Europa. Per il Lille di Davide Ancelotti, la trasferta nel nord di Londra dopo la vittoria ottenuta nel fine settimana rappresenta un banco di prova stimolante sul piano dell'organizzazione e della velocità contro una delle principali pretendenti della Premier League.

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Calafiori e Guimarães regalano all'Arsenal la vittoria sul Leeds

L'Arsenal arriva a martedì sera pieno di fiducia dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Leeds United in Premier League il 10 ottobre. Passato in svantaggio nei primi minuti della ripresa, l'Arsenal ha pareggiato al 61' con il difensore Riccardo Calafiori, prima che il centrocampista Bruno Guimarães segnasse il gol decisivo al 69'. Con il supporto del regista creativo Martin Ødegaard e di Bukayo Saka, l'Arsenal cercherà di prendere subito il controllo della partita in casa.

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Il gol in avvio di Bakwa regala al Lille la vittoria sul Le Havre

Il Lille arriva a Londra con il morale alto dopo la combattuta vittoria casalinga per 1-0 contro il Le Havre AC in Ligue 1 il 10 ottobre. L'esterno Dilane Bakwa ha segnato l'unico gol al quarto minuto, assicurando i tre punti alla sua squadra alla Decathlon Arena. Con un reparto offensivo guidato dal veterano Olivier Giroud, affiancato da Dilane Bakwa e Maurits Kjærgaard, il Lille ha qualità sufficienti per mettere in difficoltà le difese europee in contropiede.

La sfida all'Emirates Stadium

Sul piano tattico, la sfida di martedì propone un confronto interessante tra il pressing basato sul possesso dell'Arsenal e la capacità del Lille di ripartire rapidamente sotto la guida di Ancelotti. L'Arsenal cercherà di controllare le zone centrali con Declan Rice e Kai Havertz, creando situazioni di uno contro uno per gli esterni Bukayo Saka e Noni Madueke contro i terzini del Lille. Il Lille, invece, si affiderà alla disciplina di Nabil Bentaleb e Tanguy Nianzou al centro per reggere la pressione e servire Olivier Giroud, punto di riferimento in attacco. Con punti importanti per la fase campionato in palio, la sfida di martedì promette calcio europeo di alto livello.

Notizie sulle squadre e rose

Mikel Arteta deve fare i conti con un dubbio sulle condizioni fisiche di Ezri Konsa, che ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra durante la pausa per le nazionali a causa di due problemi fisici distinti. Il difensore centrale dell'Arsenal è tornato a Londra per sottoporsi alle cure e la sua disponibilità per questa partita resta incerta. Non sono state confermate altre informazioni su infortuni o squalifiche dell'Arsenal in vista del calcio d'inizio; sono attesi aggiornamenti a ridosso della gara.

Per quanto riguarda il Lille, Davide Ancelotti non ha confermato assenze di rilievo in questa fase. Le notizie complete sulla squadra ospite saranno aggiornate non appena disponibili prima della partita.

Stato di forma

L'Arsenal arriva a questa sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, anche se il suo rendimento non è stato privo di segnali preoccupanti. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League, un risultato che ha messo in evidenza la fragilità difensiva mostrata in trasferta in questa stagione. Prima di quella battuta d'arresto, l'Arsenal aveva conquistato una sofferta vittoria per 1-0 sul campo del Napoli in Champions League e battuto il Chelsea 2-1 in Premier League, dimostrando di poter competere ai massimi livelli quando gioca al meglio.

Le ultime cinque partite del Lille raccontano invece di un rendimento altalenante. Nell'impegno più recente ha battuto lo Zulte Waregem 2-1 in amichevole, ma i risultati nelle gare ufficiali sono stati contrastanti: alle due vittorie consecutive in Ligue 1 contro Troyes e Toulouse si sono contrapposte la sconfitta contro il Nice e quella per 3-2 contro il Real Betis in Champions League. Soprattutto quest'ultima darà ad Ancelotti diversi aspetti su cui lavorare prima dell'arrivo a Londra.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti recenti tra Arsenal e Lille. Questa sfida offre quindi pochi riferimenti storici ed entrambe le squadre la affronteranno tenendo conto soprattutto della forma attuale e della posizione nella competizione.