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Arsenal-Leeds United, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Premier League
Arsenal
Leeds United
B. Saka

Anteprima completa della sfida tra Arsenal e Leeds con il ritorno della Premier League dopo una lunga pausa per le nazionali. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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Premier League - Game Week 6
Emirates Stadium

Arsenal-Leeds United inizierà il 10 ottobre 2026 alle 07:30 EST e alle 11:30 GMT.

I campioni dell'Arsenal puntano a riscattarsi dopo la delusione contro il Brighton

I campioni in carica dell'Arsenal hanno chiuso con una nota amara prima della lunga pausa per le nazionali, con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Mikel Arteta ha avuto quasi tre settimane per riflettere su quella sconfitta, nella quale ha ammesso che la sua squadra è stata seconda migliore in tutti i reparti. La situazione resta comunque piuttosto favorevole, con quattro vittorie in cinque partite e un ritardo di appena tre punti dai controversi capolisti del Manchester City. Arteta dovrà valutare le condizioni di Christos Tzolis e Kai Havertz, che hanno entrambi rimediato dei colpi durante gli impegni in UEFA Nations League.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Il Leeds può mettersi in mostra

Il Leeds è una delle cinque squadre ancora imbattute in campionato insieme a Manchester City, Brentford, Liverpool ed Everton. Lo 0-0 contro il Crystal Palace nell'ultimo turno è stato il terzo pareggio stagionale. Tuttavia, il loro recente bilancio contro l'Arsenal è negativo.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • L'Arsenal ha vinto gli ultimi sei scontri diretti di Premier League con un punteggio complessivo di 20-3.
  • Viktor Gyokeres ha segnato con la Svezia in sei presenze internazionali consecutive e qui potrebbe partire titolare con l'Arsenal.
  • Il portiere del Leeds James Trafford ha mantenuto una media di quattro parate a partita fin qui in questa stagione dopo il suo costoso trasferimento dal Manchester City.

Probabili formazioni

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Arsenal - Leeds United

Allenatore

  • M. Arteta

L'Arsenal arriva a questa sfida con un numero significativo di giocatori indisponibili. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis risultano tutti infortunati, lasciando Arteta con assenze importanti nei reparti difensivo e di centrocampo. Aggiornamenti sulla rosa sono attesi più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Leeds deve fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson per infortunio. Farke dovrà gestire queste assenze, anche se al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Forma

ARS

ARS - Forma

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
S3-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LEE

LEE - Forma

BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una e vincendone una in Carabao Cup. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brighton in Premier League, un risultato che preoccuperà Arteta. Prima di allora, aveva battuto il Sunderland per 0-2 in trasferta e ottenuto una vittoria per 0-1 in Champions League sul campo dell'SSC Napoli, a indicare che il suo rendimento esterno in Europa è stato migliore della forma casalinga in campionato nelle ultime settimane.

Il Leeds è rimasto imbattuto nelle ultime due partite di Premier League, pareggiando più di recente 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il miglior risultato di questa serie è stato il 4-1 contro il Newcastle United, e ha pareggiato tre delle sue cinque partite complessive. La squadra di Farke ha incassato otto gol nelle cinque gare, ma ha mostrato la capacità di segnare con facilità quando se ne presenta l'occasione.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioLeeds United
5
0
0
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
16Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo incontro tra queste squadre risale a gennaio 2026, quando l'Arsenal ha battuto il Leeds United 4-0 a Elland Road in Premier League. Prima di allora, l'Arsenal aveva vinto 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Arsenal ha vinto quattro volte e il Leeds una, con l'Arsenal che ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto due in questi confronti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

L'Arsenal è secondo in classifica in Premier League, mentre il Leeds è quinto. Il divario tra le due squadre è abbastanza ridotto da far sì che entrambe considerino questa partita come un appuntamento con reali implicazioni su dove chiuderanno nella metà alta della classifica.

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