Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal-Leeds United inizierà il 10 ottobre 2026 alle 07:30 EST e alle 11:30 GMT.

I campioni dell'Arsenal puntano a riscattarsi dopo la delusione contro il Brighton

I campioni in carica dell'Arsenal hanno chiuso con una nota amara prima della lunga pausa per le nazionali, con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Mikel Arteta ha avuto quasi tre settimane per riflettere su quella sconfitta, nella quale ha ammesso che la sua squadra è stata seconda migliore in tutti i reparti. La situazione resta comunque piuttosto favorevole, con quattro vittorie in cinque partite e un ritardo di appena tre punti dai controversi capolisti del Manchester City. Arteta dovrà valutare le condizioni di Christos Tzolis e Kai Havertz, che hanno entrambi rimediato dei colpi durante gli impegni in UEFA Nations League.

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Il Leeds può mettersi in mostra

Il Leeds è una delle cinque squadre ancora imbattute in campionato insieme a Manchester City, Brentford, Liverpool ed Everton. Lo 0-0 contro il Crystal Palace nell'ultimo turno è stato il terzo pareggio stagionale. Tuttavia, il loro recente bilancio contro l'Arsenal è negativo.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

L'Arsenal ha vinto gli ultimi sei scontri diretti di Premier League con un punteggio complessivo di 20-3.

Viktor Gyokeres ha segnato con la Svezia in sei presenze internazionali consecutive e qui potrebbe partire titolare con l'Arsenal.

Il portiere del Leeds James Trafford ha mantenuto una media di quattro parate a partita fin qui in questa stagione dopo il suo costoso trasferimento dal Manchester City.

Probabili formazioni

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Notizie sulle squadre e rose

L'Arsenal arriva a questa sfida con un numero significativo di giocatori indisponibili. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis risultano tutti infortunati, lasciando Arteta con assenze importanti nei reparti difensivo e di centrocampo. Aggiornamenti sulla rosa sono attesi più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Leeds deve fare a meno di Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson per infortunio. Farke dovrà gestire queste assenze, anche se al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Forma

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una e vincendone una in Carabao Cup. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brighton in Premier League, un risultato che preoccuperà Arteta. Prima di allora, aveva battuto il Sunderland per 0-2 in trasferta e ottenuto una vittoria per 0-1 in Champions League sul campo dell'SSC Napoli, a indicare che il suo rendimento esterno in Europa è stato migliore della forma casalinga in campionato nelle ultime settimane.

Il Leeds è rimasto imbattuto nelle ultime due partite di Premier League, pareggiando più di recente 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il miglior risultato di questa serie è stato il 4-1 contro il Newcastle United, e ha pareggiato tre delle sue cinque partite complessive. La squadra di Farke ha incassato otto gol nelle cinque gare, ma ha mostrato la capacità di segnare con facilità quando se ne presenta l'occasione.

Precedenti

L'ultimo incontro tra queste squadre risale a gennaio 2026, quando l'Arsenal ha battuto il Leeds United 4-0 a Elland Road in Premier League. Prima di allora, l'Arsenal aveva vinto 5-0 all'Emirates nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti, l'Arsenal ha vinto quattro volte e il Leeds una, con l'Arsenal che ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto due in questi confronti.

Classifica

L'Arsenal è secondo in classifica in Premier League, mentre il Leeds è quinto. Il divario tra le due squadre è abbastanza ridotto da far sì che entrambe considerino questa partita come un appuntamento con reali implicazioni su dove chiuderanno nella metà alta della classifica.