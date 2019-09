Arsenal, infortunio per Lacazette: fuori fino a ottobre

Alexandre Lacazette dovrà osservare un periodo di stop di alcune settimane: un problema alla caviglia lo terrà fuori fino al mese prossimo.

Tegola per l' di Unai Emery, che perde uno dei propri pezzi pregiati in attacco. Alexandre Lacazette rimarrà lontano dai campi fino a ottobre a causa di un infortunio alla caviglia.

Il francese, come affermato dai 'Gunners' in un comunicato, dovrà osservare un periodo di riposo per recuperare dal problema che lo affligge da tempo, dopo aver anche giocato infortunato per diverse settimane.

L'attaccante ex salterà i prossimi impegni di Premier League contro , e . Inoltre potrebbe non essere disponibile per il match contro il Bournemouth in programma il 6 ottobre.

Lacazette salterà anche la partita di Coppa di Lega contro il . Forfait in vista anche in , dove i ‘Gunners’ dovranno fare a meno di lui per le sfide contro Francoforte e Standard Liegi.

Un duro colpo per Emery, che nei giorni scorsi ha ritrovato in gruppo Bellerin, Tierney e Holding. Ora dovrà fare i conti con l'assenza di uno dei suoi giocatori più importanti.