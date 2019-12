L'Arsenal incontra Arteta, lo spagnolo è il nome caldo per la panchina dei Gunners

L'amministratore delegato dell'Arsenal ha incontrato Mikel Arteta, allo spagnolo è stata offerta la panchina dei Gunners. Ancelotti sullo sfondo.

La sconfitta subita dall' in Premier League per 3-0 contro il , con la doppietta di Kevi De Bruyne, è stato il pretesto giusto per l'amministratore delegato dei 'Gunners' per incontrare uno dei maggiori candidati alla panchina dei londinesi.

Dopo la partita Vinai Venkatesham -ad dell'Arsenal- secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News' è stato visto uscire dall'abitazione di Mikel Arteta a Didsbury. L'incontro fra l'ad dei 'Gunners' e lo spagnolo sarebbe durato un paio di ore e, sempre secondo il quotidiano di Manchester, non sarebbe il primo incontro avvenuto fra il vice di Guardiola ed il club londinese. Il tema dell'incontro ragionevolmente è stato la panchina dell'Arsenal.

I Gunners hanno Freddie Ljunberg come allenatore ad interim dal 29 novembre, data in cui è stato esonerato Unai Emery. Il lavoro svolto da Arteta come vice-Guardiola negli ultimi anni è stato molto apprezzato dalla dirigenza londinese ed il passato da calciatore tra le file dell'Arsenal dello spagnolo avallano ancora di più l'idea di consegnare la panchina dei Gunners a Mikel Arteta. Al momento resta sullo sfondo l'ipotesi di Carlo Ancelotti come futuro allenatore dell'Arsenal.