Come vedere Arsenal-Hull City con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

L’Arsenal ospita l’Hull City all’Emirates Stadium sabato 7 novembre, in una sfida di Premier League tra la capolista e una neopromossa ancora alle prese con l’adattamento alla massima serie.

La squadra di Mikel Arteta arriva all’appuntamento in ottima forma dopo le vittorie consecutive contro Liverpool e Slavia Praga. L’Arsenal prosegue la sua imbattibilità in Champions League mentre punta al primato anche in campionato. Una quinta vittoria in Premier League in questa stagione aumenterebbe il suo vantaggio in vetta.

All’Emirates, però, non mancano le complicazioni. È stata confermata l’assenza di Bukayo Saka per un periodo significativo, e toccherà ai compagni colmare il vuoto sul piano della creatività. Cinque giocatori dell’Arsenal sono stati convocati nell’ultima selezione dell’Inghilterra e Arteta dovrà gestire con attenzione le risorse in un calendario fitto di impegni.

William Saliba, tenuto a riposo in via precauzionale per la trasferta infrasettimanale a Praga, potrebbe tornare titolare dopo che Ezri Konsa è stato costretto a uscire per infortunio contro la squadra ceca. Le condizioni del difensore centrale francese saranno monitorate attentamente in vista del calcio d’inizio.

L’Hull City arriva all’Emirates con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League, anche se la squadra di Sergej Jakirovic ha dimostrato di poter creare problemi. Il successo casalingo per 2-0 contro il Manchester United, ottenuto all’inizio della stagione, ha mostrato che l’Hull City non è un avversario da sottovalutare nella sua prima stagione in massima serie dopo un decennio.

Per la squadra ospite, il compito è chiaro: assorbire la pressione, restare compatta e provare a sorprendere l’Arsenal in contropiede. Resta da vedere se abbia gli uomini per riuscirci contro la capolista.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Arsenal-Hull City, compresi l’orario del calcio d’inizio, le notizie sulle squadre e i risultati più recenti.

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