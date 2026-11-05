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Premier League
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Arsenal-Hull City, anteprima di Premier League: l'Arsenal punta alla vetta all'Emirates contro l'Hull City

Arsenal vs Hull City
Premier League
Arsenal
Hull City

Dopo aver espugnato Anfield e strappato un emozionante successo esterno per 2-1 contro lo Slavia Praga in Champions League, l'Arsenal di Mikel Arteta, in grande forma, torna all'Emirates Stadium deciso a ribadire la propria supremazia in patria contro un combattivo Hull City, galvanizzato dalla rimonta che gli ha permesso di pareggiare 2-2 contro l'Ipswich Town.

Arsenal-Hull City: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 10
Emirates Stadium

L'inarrestabile Arsenal di Arteta, ancora imbattuto, sfida la grinta dello Yorkshire

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta al weekend in uno stato di forma eccellente, affrontando un calendario impegnativo con la precisione di una squadra in corsa per il titolo. Dopo aver battuto il Liverpool per 1-0 ad Anfield domenica senza subire reti, mercoledì l'Arsenal si è recato in Cechia e, grazie a un primo tempo di spietata efficacia, ha sconfitto lo Slavia Praga per 2-1 con le reti di Noni Madueke e Viktor Gyökeres. La serie di imbattibilità in trasferta nelle competizioni europee è così salita a dieci partite, un record per il club. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Tornato nel nord di Londra, l'Arsenal non può permettersi passi falsi contro l'Hull City allenato da Sergej Jakirović. Pur partendo nettamente sfavorito, l'Hull City ha dimostrato il proprio valore sabato scorso: dopo essere andato sotto di un goal, ha rimontato e si è portato brevemente in vantaggio sull'Ipswich Town grazie alle reti di Tim Iroegbunam e Oli McBurnie, prima di chiudere con un combattuto pareggio per 2-2.

Notizie e rose delle squadre

Probabili formazioni Arsenal - Hull City

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Hull City crest
Hull City
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Formazione titolare

Hull City

Allenatore

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HUL

HUL - Forma

NEW
S2-1
EVE
D2-2
FUL
S1-0
BRE
D1-1
IPS
D2-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioHull City
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
13Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
S
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
V
S
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
S
V
V
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
S
V
V
S
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
D
S
D
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
S
S
D
V
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
S
S
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
V
V
V
D
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
V
V
D
V
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
D
D
S
D
S
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
S
D
D
S
D
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
S
V
S
S
V
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
S
V
S
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
V
V
S
D
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
V
S
S
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
S
S
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
S
S
S
V
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
S
D
S
S
S
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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