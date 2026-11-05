Arsenal-Hull City, anteprima di Premier League: l'Arsenal punta alla vetta all'Emirates contro l'Hull City

Arsenal-Hull City: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

L'inarrestabile Arsenal di Arteta, ancora imbattuto, sfida la grinta dello Yorkshire

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L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta al weekend in uno stato di forma eccellente, affrontando un calendario impegnativo con la precisione di una squadra in corsa per il titolo. Dopo aver battuto il Liverpool per 1-0 ad Anfield domenica senza subire reti, mercoledì l'Arsenal si è recato in Cechia e, grazie a un primo tempo di spietata efficacia, ha sconfitto lo Slavia Praga per 2-1 con le reti di Noni Madueke e Viktor Gyökeres. La serie di imbattibilità in trasferta nelle competizioni europee è così salita a dieci partite, un record per il club.

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Tornato nel nord di Londra, l'Arsenal non può permettersi passi falsi contro l'Hull City allenato da Sergej Jakirović. Pur partendo nettamente sfavorito, l'Hull City ha dimostrato il proprio valore sabato scorso: dopo essere andato sotto di un goal, ha rimontato e si è portato brevemente in vantaggio sull'Ipswich Town grazie alle reti di Tim Iroegbunam e Oli McBurnie, prima di chiudere con un combattuto pareggio per 2-2.

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