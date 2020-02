Arsenal-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Arsenal ed Everton si sfidano nella 27esima giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 27esima giornata di Premier League offre una sfida molto affascinante anche se, con dispiacere delle due squadre, non di altissima classifica. L' ospiterà infatti domenica all'Emirates Stadium l' di Carlo Ancelotti.

Una sfida che mette in palio punti importanti per l'Europa, con la ancora un po' troppo lontana per il momento. L'Arsenal occupa la decima posizione in classifica a quota 34 punti, l' precede di una posizione i Gunners a 36 punti. Non esattamente la stagione più esaltante delle due squadre.

La quota per accedere alla prossima Champions League al momento è rappresentata dai 41 punti del quarto in classifica. Ma in mezzo ci sono parecchie squadre, tutte ravvicinate in un fazzoletto.

L'Arsenal arriva dalla vittoria convincente per 4-0 contro il ed in generale da un buon momento di forma: l'Everton arriva da due vittorie consecutive e da una rincorsa all'Europa lanciata da Carlo Ancelotti al suo arrivo.

ARSENAL-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Arsenal-Everton

Arsenal-Everton Data: 23 febbraio 2020

23 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ARSENAL-EVERTON

La partita tra Arsenal ed Everton si giocherà domenica 23 febbraio alle ore 17.30. Lo scenario sarà come detto quello dell'Emirates Stadium, casa dei Gunners a Londra.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League, a trasmettere in diretta esclusiva in tv Arsenal-Everton. Sarà possibile vedere la partita sul canale Sky Sport Football (203 del satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire Arsenal-Everton anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche la valida opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Sidibe, Schneiderlin, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.