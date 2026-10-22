Arsenal-Everton: I dettagli della partita

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 10:00 Emirates Stadium

L'Arsenal ospita l'Everton sabato 24 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) all'Emirates Stadium, nell'ottava giornata di Premier League.

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L'entusiasmo dopo la sfida europea contro un Everton in difficoltà

L'Arsenal torna a Londra Nord con grande slancio dopo aver rimontato il Bayern Monaco mercoledì sera, conquistando in trasferta un rocambolesco 2-2 in Champions League. Forte anche dei successi consecutivi in campionato contro Leeds United (2-1) e Nottingham Forest (1-0), la squadra di Mikel Arteta è imbattuta da cinque partite in tutte le competizioni. Di fronte avrà un Everton alle prese con un periodo difficile e in cerca di risposte dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Chelsea e il pareggio per 2-2 sul campo dell'Hull City.

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Il duello chiave: Eberechi Eze contro Jarrad Branthwaite

Il regista in forma: Eberechi Eze ha dato il via alla rimonta dell'Arsenal a Monaco in settimana, segnando un bel goal dopo essere subentrato a Bukayo Saka nelle prime fasi della partita. I suoi continui spostamenti tra la fascia sinistra e gli spazi centrali metteranno alla prova la disciplina difensiva dell'Everton.

Il pilastro difensivo: Jarrad Branthwaite è il punto di riferimento della difesa dell'Everton insieme a James Tarkowski. Branthwaite dovrà prevalere nei duelli centrali, liberare l'area e limitare gli spazi per gli inserimenti di Kai Havertz e Declan Rice.

Analisi tattica e formazioni probabili

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

La chiave della partita: Sulla carta, l'Arsenal ha una probabilità di vittoria nettamente superiore in casa. Con Bukayo Saka la cui disponibilità viene gestita dopo l'uscita anticipata a Monaco, Arteta dovrebbe puntare soprattutto sull'intesa e sulla creatività di Martin Ødegaard ed Eberechi Eze a centrocampo per scardinare la difesa bassa dell'Everton.

Notizie dalle squadre e rose

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta dovrà fare a meno di William Saliba per questa partita: il difensore centrale figura attualmente tra gli infortunati. Anche Christos Tzolis e Piero Hincapie sono indisponibili, ma non è ancora stata confermata una probabile formazione titolare. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Al momento non risultano infortuni o squalifiche per l'Everton di David Moyes, che non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Stato di forma

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in Premier League sul campo del Nottingham Forest. In questo periodo ha anche battuto il Leeds United 2-1 in campionato e il Lille 3-0 in Champions League. Le uniche sconfitte sono arrivate contro il Brighton, vittorioso per 3-0, e contro l'Ipswich Town, avversario battuto anche per 4-2 in Carabao Cup. In queste cinque partite l'Arsenal ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

L'Everton ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiate due e perse due. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 sul campo del Chelsea, mentre la settimana precedente ha pareggiato 2-2 con l'Hull City. Il risultato migliore di questo periodo è la vittoria per 1-0 sull'Ipswich Town; è arrivato anche uno 0-0 contro il Tottenham Hotspur. La squadra di Moyes ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

I precedenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando l'Arsenal ha vinto 2-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti contro l'Everton, l'Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. L'unico pareggio di questa serie è stato l'1-1 di Goodison Park nell'aprile 2025; l'Arsenal ha anche conquistato una vittoria casalinga per 2-1 nel maggio 2024.