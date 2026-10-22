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Arsenal-Everton, anteprima della sfida di Premier League: l’Everton vuole interrompere la striscia dell’Arsenal all’Emirates

Arsenal vs Everton
Premier League
Arsenal
Everton

Dopo l’emozionante rimonta fino al 2-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, l’Arsenal di Mikel Arteta torna a giocare in casa per difendere una serie di cinque partite senza sconfitte contro un Everton che non vince da sei gare.

Arsenal-Everton: I dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 8
Emirates Stadium

L'Arsenal ospita l'Everton sabato 24 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) all'Emirates Stadium, nell'ottava giornata di Premier League.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

L'entusiasmo dopo la sfida europea contro un Everton in difficoltà

L'Arsenal torna a Londra Nord con grande slancio dopo aver rimontato il Bayern Monaco mercoledì sera, conquistando in trasferta un rocambolesco 2-2 in Champions League. Forte anche dei successi consecutivi in campionato contro Leeds United (2-1) e Nottingham Forest (1-0), la squadra di Mikel Arteta è imbattuta da cinque partite in tutte le competizioni. Di fronte avrà un Everton alle prese con un periodo difficile e in cerca di risposte dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Chelsea e il pareggio per 2-2 sul campo dell'Hull City.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Il duello chiave: Eberechi Eze contro Jarrad Branthwaite

Il regista in forma: Eberechi Eze ha dato il via alla rimonta dell'Arsenal a Monaco in settimana, segnando un bel goal dopo essere subentrato a Bukayo Saka nelle prime fasi della partita. I suoi continui spostamenti tra la fascia sinistra e gli spazi centrali metteranno alla prova la disciplina difensiva dell'Everton.

Il pilastro difensivo: Jarrad Branthwaite è il punto di riferimento della difesa dell'Everton insieme a James Tarkowski. Branthwaite dovrà prevalere nei duelli centrali, liberare l'area e limitare gli spazi per gli inserimenti di Kai Havertz e Declan Rice.

Analisi tattica e formazioni probabili

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

La chiave della partita: Sulla carta, l'Arsenal ha una probabilità di vittoria nettamente superiore in casa. Con Bukayo Saka la cui disponibilità viene gestita dopo l'uscita anticipata a Monaco, Arteta dovrebbe puntare soprattutto sull'intesa e sulla creatività di Martin Ødegaard ed Eberechi Eze a centrocampo per scardinare la difesa bassa dell'Everton.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Arsenal - Everton

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Formazione titolare

Everton

Allenatore

  • M. Arteta
  • D. Moyes

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta dovrà fare a meno di William Saliba per questa partita: il difensore centrale figura attualmente tra gli infortunati. Anche Christos Tzolis e Piero Hincapie sono indisponibili, ma non è ancora stata confermata una probabile formazione titolare. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Al momento non risultano infortuni o squalifiche per l'Everton di David Moyes, che non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EVE

EVE - Forma

TOT
D0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
D2-2
CHE
S0-2
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in Premier League sul campo del Nottingham Forest. In questo periodo ha anche battuto il Leeds United 2-1 in campionato e il Lille 3-0 in Champions League. Le uniche sconfitte sono arrivate contro il Brighton, vittorioso per 3-0, e contro l'Ipswich Town, avversario battuto anche per 4-2 in Carabao Cup. In queste cinque partite l'Arsenal ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

L'Everton ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiate due e perse due. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 sul campo del Chelsea, mentre la settimana precedente ha pareggiato 2-2 con l'Hull City. Il risultato migliore di questo periodo è la vittoria per 1-0 sull'Ipswich Town; è arrivato anche uno 0-0 contro il Tottenham Hotspur. La squadra di Moyes ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

I precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
6Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando l'Arsenal ha vinto 2-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti contro l'Everton, l'Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. L'unico pareggio di questa serie è stato l'1-1 di Goodison Park nell'aprile 2025; l'Arsenal ha anche conquistato una vittoria casalinga per 2-1 nel maggio 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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