Arsenal-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tempo di derby in Premier League, dove l'Arsenal sfida il Chelsea: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

A Londra è sempre tempo di derby. Questa volta tocca ad Arsenal e Chelsea sfidarsi, in un match valevole per la ventiduesima giornata di Premier League. Gara importantissima in ottica classifica: sono infatti 6 i punti che separano i Blues quarti, e in questo momento qualificati alla prossima edizione di Champions League, dai Gunners quinti.

La supersfida potrebbe dunque rappresentare una delle ultime possibilità per gli uomini di Emery di avvicinare quelli di Sarri, i quali, al contrario, vincendo aumenterebbero a 9 lunghezze il distacco. La speranza, in ogni caso, è che Arsenal-Chelsea possa essere soprattutto un grande spettacolo come lo è già stato all'andata: il 18 agosto scorso sono stati i Blues a prevalere, con un 3-2 deciso a 9 minuti dalla fine da una rete dell'ex viola Marcos Alonso.

QUANDO SI GIOCA ARSENAL-CHELSEA

Il derby tra Arsenal e Chelsea è in programma per sabato 19 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 18.30 italiane. Il palcoscenico sarà l'Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners.

DOVE VEDERE ARSENAL-CHELSEA IN TV E STREAMING

Il match tra Arsenal e Chelsea sarà visibile su Sky, che detiene i diritti della Premier League, e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati potranno assistere alla gara anche tramite il servizio SkyGo, su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-CHELSEA

L'Arsenal potrebbe ripetere il medesimo undici che ha perso un altro derby: quello contro il West Ham. L'unica eccezione può essere il rientro da titolare di Bellerin sulla fascia destra. Spera anche Ramsey, in lizza per prendere il posto di uno dei due centrocampisti centrali. In attacco confermati Aubmeyang e Lacazette.

Anche la formazione iniziale del Chelsea dovrebbe ricalcare quella che ha battuto il Newcastle. Certamente out Morata, non al meglio e in procinto di trasferirsi all'Atletico Madrid: spazio al tridente leggero Pedro-Hazard-Willian, con il belga falso nove, in attesa dell'arrivo di Higuain. In mezzo al campo Kovacic parte favorito, ma attenzione a Barkley.

ARSENAL (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Bellerin, Xhaka, Guendouzi, Kolasinac; Aubameyang, Iwobi; Lacazette. All. Emery

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Hazard, Pedro.