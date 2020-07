Arsenal-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel teatro di Wembley va in scena la finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ARSENAL-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 agosto 2020

1 agosto 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La tradizione e il fascino della coppa nazionale più importante del mondo: in novanta minuti Arsenal e Chelsea daranno vita a una finalissima di dal sapore speciale: in palio un prestigioso trofeo, ma anche l'onore di un derby di Londra nel perfetto teatro di Wembley. Una grande classica del calcio inglese in una stagione del tutto anomala.

In semifinale la squadra di Arteta ha eliminato il di Guardiola, mentre la formazione guidata da Lampard ha spazzato via il con un match dominato per quasi tutti i novanta minuti.

La ghiotta occasione per entrambe le formazioni di chiudere una stagione fin qui anonima con un titolo: se da una parte infatti il Chelsea è virtualmente eliminato dalla dopo il 3-0 rimediato nel match d'andata contro il , dall'altra l'Arsenal ha già salutato l' nei sedicesimi di finale per mano dell' .

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-CHELSEA

La finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea è in programma per sabato 1 agosto 2020, con calcio d'inizio alle ore 18:30: si giocherà nel deserto e glorioso Wembley Stadium di Londra.

La finale Arsenal-Chelsea, come tutte le altre gare di FA CUP, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà dunque possibile vedere la partita attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea potrà essere seguito anche in diretta tramite pc, tablet e smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando la relativa app sul proprio dispositivo portatile.

I Gunners si affidano al temibile trio d'attacco composto dai velocisti Pepe e Aubameyang sulle fasce e da Lacazette come punto di riferimento centrale. Xhaka e Ceballos a dare muscoli e qualità in mediana, in difesa David Luiz guida il terzetto.

Kante recupera ma va solo in panchina: a centrocampo Lampard schiera ancora la coppia Jorginho-Kovacic, con James e Alonso nella mediana a quattro. Azpilicueta fa il terzo centrale con Zouma e Rudiger, mentre davanti il peso dell'attacco è ancora sulle gambe di Giroud.

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, David Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James; Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Willian.