Arsenal-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il 2-1 per i 'Blues' in amichevole, Arsenal e Chelsea si affrontano in Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ARSENAL-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Arsenal-Chelsea

Arsenal-Chelsea Data: 22 agosto 2021

22 agosto 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Football (canale 203 satellite)

Sky Sport Football (canale 203 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Arsenal e Chelsea si preparano al secondo derby stagionale. Dopo quello in amichevole, con il successo per 2-1 dei 'Blues' di Tuchel nel test generale in vista della Supercoppa Europea vinta contro il Villarreal a Belfast, le due formazioni londinesi si sfidano nella gara valida per il 2° turno di Premier League.

I 'Gunners' padroni di casa devono riscattare la pesante sconfitta sul campo del Brentford all'esordio, mentre dall'altra parte c'è grande attesa per il terzo debutto con la maglia dei 'Blues' di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, arrivato dall'Inter per 115 milioni di euro, ha concluso la quarantena obbligatoria - che gli ha impedito di scendere in campo contro il Crystal Palace - ed è pronto a scendere in campo.

Lukaku deve cancellare il ricordo dell'ultima presenza con la maglia del Chelsea: era il 30 agosto 2013 e nella Supercoppa Europea il rigore del belga fu decisivo per il successo del Bayern Monaco sui 'Blues'.

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-CHELSEA

Arsenal-Chelsea si disputerà domenica 22 agosto 2021 all'Emirates Stadium di Londra, sede delle gare casalinghe dei 'Gunners'. Il calcio d'inizio, agli ordini dell'arbitro Paul Tierney, è in programma alle ore 17.30.

Il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Il big match del 2° turno di Premier League tra Arsenal e Chelsea potrà essere seguito anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare della Premier League a chi acquista il pass sport.

dà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Lokonga, Xhaka; Pepé, Smith Rowe, Saka; Balogun. All. Arteta

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel