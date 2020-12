Arsenal-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

15esimo turno di Premier League con il derby londinese Arsenal-Chelsea: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

ARSENAL-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 dicembre 2020

26 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Come ogni anno durante il periodo natalizio, la Premier League non si ferma e offre lo spettacolo del 'Boxing Day': scorpacciata di partite per tutti gli appassionati di calcio inglese, con uno dei piatti forti che è rappresentato dal derby londinese tra Arsenal e Chelsea.

Situazioni di classifica diametralmente opposte per le due squadre: i 'Blues' stazionano al quinto posto con 25 punti, mentre i 'Gunners' sono addirittura invischiati nella lotta per non retrocedere con soli 14 punti collezionati, appena quattro in più rispetto al terzultimo.

Gli uomini di Arteta non vincono in campionato addirittura dal 1° novembre, giorno dell'importante blitz sul campo del ; la squadra di Lampard, invece, è reduce dal secco 3-0 rifilato al nell'ultimo turno.

Altre squadre

Eppure il precedente più recente sorride all'Arsenal, vittorioso per 2-1 sul Chelsea nella finale della scorsa edizione di : decisiva una doppietta di Aubameyang in risposta al vantaggio iniziale siglato da Pulisic.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Arsenal-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-CHELSEA

Arsenal-Chelsea si disputerà sabato 26 dicembre 2020 all'Emirates Stadium di Londra. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30 italiane.

La sfida tra Arsenal e Chelsea sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Arsenal-Chelsea sarà visibile anche in per gli abbonati Sky grazie al servizio riservato Sky Go, usufruibile scaricando l'applicazione su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l'acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell'offerta.

Qui su Goal potrete seguire l'incontro tra Arsenal e Chelsea grazie alla diretta testuale che vi terrà informati, minuto per minuto, sullo svolgimento della partita fin dall'annuncio delle formazioni iniziali.

Arteta con il dubbio Aubameyang in attacco: qualora il gabonese dovesse dare forfait, il tridente sarebbe composto da Pépé e Willian a supporto della punta centrale Lacazette. Possibile chance per Willock in mediana, David Luiz a guidare la difesa.

Lampard potrebbe concedere un'opportunità dal 1' ad Emerson Palmieri, deputato a sostituire l'acciaccato Chilwell sulla fascia sinistra difensiva. Per il resto nessuna sorpresa: Abraham punta centrale del trio offensivo completato da Pulisic e Werner.

ARSENAL (3-4-3): Leno; Tierney, Holding, David Luiz; Maitland-Niles, Willock, Ceballos, Saka; Pépé, Lacazette, Willian.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Mount; Pulisic, Abraham, Werner.