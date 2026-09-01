Arsenal-Chelsea, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Arsenal-Chelsea: dettagli della partita

Premier League - Game Week 3 6 set 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal e Chelsea scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

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Derby domenicale nel nord di Londra

L'Arsenal torna in casa per ospitare il Chelsea all'Emirates Stadium nella 3ª giornata della Premier League 2026/27. Dopo due vittorie consecutive e due gare di fila senza subire gol all'inizio della stagione, i Gunners di Mikel Arteta puntano a blindare un altro successo interno e a mantenere intatto il loro percorso perfetto. Per il Chelsea, in campo sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso, la breve trasferta attraverso Londra rappresenta un'ottima occasione per dare seguito al proprio avvio vincente al 100% e lanciare un segnale importante nelle prime fasi della stagione.

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La rete di Saka mette a tacere Villa Park

L'Arsenal arriva a domenica con grande fiducia dopo la disciplinata vittoria esterna per 1-0 contro l'Aston Villa nella 2ª giornata (31 agosto). Dopo un primo tempo equilibrato, l'esterno offensivo Bukayo Saka ha segnato il gol decisivo al 59'. Insieme al successo casalingo per 3-0 contro il Coventry City nella giornata inaugurale, l'Arsenal vanta il massimo di 6 punti con quattro gol fatti e nessuno subito, mostrando una notevole solidità difensiva guidata da David Raya e Gabriel Magalhães.

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Il Chelsea brilla in una sfida da sette gol

Il Chelsea arriva al derby con il morale alto dopo l'esplosiva vittoria per 4-3 contro il Brighton & Hove Albion a Stamford Bridge nella 2ª giornata (30 agosto). La squadra di Xabi Alonso è partita fortissimo con i gol nei primi minuti di Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro, prima che Cole Palmer aggiungesse un fondamentale quarto gol al 74' per mettere al sicuro la vittoria. Insieme al successo esterno per 3-2 sul Fulham nella giornata inaugurale, il Chelsea è a quota sei punti con sette gol segnati, anche se avrà bisogno di una struttura difensiva molto più solida contro il letale attacco dell'Arsenal.

Potenze londinesi dal livello molto simile

Storicamente, le partite tra questi due giganti di Londra producono battaglie fisiche e ad alto ritmo, senza alcun margine d'errore. Il pressing organizzato dell'Arsenal e il controllo centrale garantito da Declan Rice e Martin Ødegaard metteranno alla prova il fronte offensivo dinamico del Chelsea di Alonso. Con entrambi i club a punteggio pieno nelle prime battute della corsa al campionato, il derby di domenica promette intensità tattica di altissimo livello fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Mikel Arteta dovrà fare a meno di due titolari della difesa per questa partita. Jurrien Timber e William Saliba sono entrambi indisponibili per infortunio, e questo richiederà degli aggiustamenti nel reparto arretrato. Non ci sono squalifiche segnalate per l'Arsenal e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Xabi Alonso deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga in casa Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo sono tutti indisponibili per infortunio, mentre al momento non risultano squalifiche. Le assenze a centrocampo sono particolarmente rilevanti vista la continua incertezza sul futuro di Enzo Fernandez nel club.

Forma

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'impegno più recente è stato il 3-0 in Premier League contro il Coventry City, e ha anche conquistato il Community Shield con un 3-0 contro il Manchester City. Un successo esterno per 3-2 contro il Borussia Dortmund in pre-season ha ulteriormente allungato questa serie. L'unica sconfitta nel campione di cinque partite è arrivata contro il Real Betis in amichevole. L'Arsenal ha segnato dieci gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

Il Chelsea ha vinto quattro delle ultime cinque partite e non ha ancora perso nella nuova stagione. Il risultato più recente è stato il 4-3 in Premier League contro il Brighton, e ha anche battuto il Fulham per 3-2 in trasferta. A questi risultati si aggiunge un 2-0 in Carabao Cup contro il Luton Town. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con il pareggio per 3-3 in pre-season contro il Johor Darul Ta'zim. Il Chelsea ha segnato 14 gol nelle cinque partite e ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi club si è concluso con una vittoria dell'Arsenal per 2-1 all'Emirates Stadium in Premier League il 1° marzo 2026. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Chelsea 1-0 all'Emirates in Carabao Cup il 3 febbraio 2026. Negli ultimi cinque incroci registrati, l'Arsenal ha vinto tre volte contro nessuna vittoria del Chelsea, con un pareggio, l'1-1 in Premier League a Stamford Bridge nel novembre 2025.