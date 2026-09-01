Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoChelsea
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport

Con il supporto di

Arsenal-Chelsea, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Arsenal vs Chelsea
Premier League
Arsenal
Chelsea

Anteprima completa di Arsenal-Chelsea in Premier League. Analizziamo i risultati della 2ª giornata, il momento di forma e i temi chiave in vista del derby londinese di domenica pomeriggio all'Emirates Stadium.

Arsenal-Chelsea: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 3
Emirates Stadium

Arsenal e Chelsea scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Derby domenicale nel nord di Londra

L'Arsenal torna in casa per ospitare il Chelsea all'Emirates Stadium nella 3ª giornata della Premier League 2026/27. Dopo due vittorie consecutive e due gare di fila senza subire gol all'inizio della stagione, i Gunners di Mikel Arteta puntano a blindare un altro successo interno e a mantenere intatto il loro percorso perfetto. Per il Chelsea, in campo sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso, la breve trasferta attraverso Londra rappresenta un'ottima occasione per dare seguito al proprio avvio vincente al 100% e lanciare un segnale importante nelle prime fasi della stagione.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

La rete di Saka mette a tacere Villa Park

L'Arsenal arriva a domenica con grande fiducia dopo la disciplinata vittoria esterna per 1-0 contro l'Aston Villa nella 2ª giornata (31 agosto). Dopo un primo tempo equilibrato, l'esterno offensivo Bukayo Saka ha segnato il gol decisivo al 59'. Insieme al successo casalingo per 3-0 contro il Coventry City nella giornata inaugurale, l'Arsenal vanta il massimo di 6 punti con quattro gol fatti e nessuno subito, mostrando una notevole solidità difensiva guidata da David Raya e Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Il Chelsea brilla in una sfida da sette gol

Il Chelsea arriva al derby con il morale alto dopo l'esplosiva vittoria per 4-3 contro il Brighton & Hove Albion a Stamford Bridge nella 2ª giornata (30 agosto). La squadra di Xabi Alonso è partita fortissimo con i gol nei primi minuti di Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro, prima che Cole Palmer aggiungesse un fondamentale quarto gol al 74' per mettere al sicuro la vittoria. Insieme al successo esterno per 3-2 sul Fulham nella giornata inaugurale, il Chelsea è a quota sei punti con sette gol segnati, anche se avrà bisogno di una struttura difensiva molto più solida contro il letale attacco dell'Arsenal.

Potenze londinesi dal livello molto simile

Storicamente, le partite tra questi due giganti di Londra producono battaglie fisiche e ad alto ritmo, senza alcun margine d'errore. Il pressing organizzato dell'Arsenal e il controllo centrale garantito da Declan Rice e Martin Ødegaard metteranno alla prova il fronte offensivo dinamico del Chelsea di Alonso. Con entrambi i club a punteggio pieno nelle prime battute della corsa al campionato, il derby di domenica promette intensità tattica di altissimo livello fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Allenatore

  • M. Arteta

Mikel Arteta dovrà fare a meno di due titolari della difesa per questa partita. Jurrien Timber e William Saliba sono entrambi indisponibili per infortunio, e questo richiederà degli aggiustamenti nel reparto arretrato. Non ci sono squalifiche segnalate per l'Arsenal e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Xabi Alonso deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga in casa Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo sono tutti indisponibili per infortunio, mentre al momento non risultano squalifiche. Le assenze a centrocampo sono particolarmente rilevanti vista la continua incertezza sul futuro di Enzo Fernandez nel club.

Forma

ARS

ARS - Forma

BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CHE

CHE - Forma

JDT
D3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'impegno più recente è stato il 3-0 in Premier League contro il Coventry City, e ha anche conquistato il Community Shield con un 3-0 contro il Manchester City. Un successo esterno per 3-2 contro il Borussia Dortmund in pre-season ha ulteriormente allungato questa serie. L'unica sconfitta nel campione di cinque partite è arrivata contro il Real Betis in amichevole. L'Arsenal ha segnato dieci gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

Il Chelsea ha vinto quattro delle ultime cinque partite e non ha ancora perso nella nuova stagione. Il risultato più recente è stato il 4-3 in Premier League contro il Brighton, e ha anche battuto il Fulham per 3-2 in trasferta. A questi risultati si aggiunge un 2-0 in Carabao Cup contro il Luton Town. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con il pareggio per 3-3 in pre-season contro il Johor Darul Ta'zim. Il Chelsea ha segnato 14 gol nelle cinque partite e ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
EFL Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra questi club si è concluso con una vittoria dell'Arsenal per 2-1 all'Emirates Stadium in Premier League il 1° marzo 2026. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Chelsea 1-0 all'Emirates in Carabao Cup il 3 febbraio 2026. Negli ultimi cinque incroci registrati, l'Arsenal ha vinto tre volte contro nessuna vittoria del Chelsea, con un pareggio, l'1-1 in Premier League a Stamford Bridge nel novembre 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
S
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google