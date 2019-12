Arsenal-Chelsea 1-2: Blues in rimonta, primo ko per Arteta

Il Chelsea si impone per 2-1 sul campo dell’Arsenal. All’Emirates Stadium decidono le reti nel finale di Jorginho ed Abraham.

Seconda partita sulla panchina dell’ e prima sconfitta per Mikel Arteta . Dopo l’1-1 ottenuto sul campo del Bournemouth, i Gunners cadono nel derby contro un capace di imporsi per 2-1 in rimonta.

All’ Emirates Stadium sono stati proprio i Blues a creare la prima azione del match all’11’ con Mount, ma già al 13’ sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Aubameyang che, sugli sviluppi di un corner battuto da Ozil, è stato lesto ad anticipare Emerson dopo una ‘spizzata' di Chambers e a trafiggere di testa Kepa.

I Gunners si fanno preferire nella prima frazione di gioco, tanto che il Chelsea non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti di Leno, nella ripresa però il volto della gara cambia completamente.

Il Chelsea trova la forza per premere l’acceleratore grazie anche alle intuizioni di Lampard che ridisegna l'assetto tattico della squadra e guadagnare metri in campo e, dopo aver rischiato di subire la rete del raddoppio (bella girata di Willock), all’83’ trova il pareggio: calcio di punizione battuto da Mount dalla sinistra, Leno sbaglia totalmente il tempo dell’uscita e Jorginho (da poco entrato in campo) non deve fare altro che insaccare a porta sguarnita.

L’Arsenal subisce il colpo e all’87’ arriva il clamoroso sorpasso degli ospiti: Willian scappa via in contropiede e serve al centro Abraham che fulmina di destro il portiere avversario.

In virtù di questo risultato, il Chelsea sale a quota 35 in classifica mettendo in cascina punti importanti per la corsa al quarto posto, l’ Arsenal resta invece fermo a 24 in dodicesima posizione.