Arsenal-Borussia Dortmund: I dettagli della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Le prime della classe si misurano in Europa tra le incognite legate agli infortuni

Martedì sera l'Arsenal ospita il Borussia Dortmund all'Emirates Stadium di Londra in Champions League.

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La squadra di Mikel Arteta arriva alla sfida europea dopo il 2-2 di sabato sul campo del Newcastle. Il risultato ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive in Premier League, anche se l'Arsenal resta in testa con sei punti di vantaggio.

La serata al St James' Park ha portato anche delle complicazioni. Bukayo Saka era assente per infortunio e il portiere David Raya è uscito nel secondo tempo per un problema a un braccio. Arteta ha detto che Raya si sarebbe sottoposto a una risonanza magnetica domenica.

Bruno Guimaraes ha inoltre ricevuto un'accoglienza ostile al ritorno nel suo vecchio club e, dopo la partita, il centrocampista ha detto che l'Arsenal ha ancora molto davanti a sé. Domenica l'Arsenal affronterà poi il Manchester City in casa: l'impegno europeo arriva quindi nel mezzo di una settimana impegnativa.

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Anche il Dortmund, allenato da Niko Kovac, arriva da una serie di risultati positivi. Sabato ha vinto sul campo del Borussia Mönchengladbach e a fine ottobre ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco.

Serhou Guirassy guida l'attacco nella probabile formazione e il Dortmund è nettamente staccato dall'Arsenal nella classifica di Champions League. I due club si sono affrontati anche in amichevole ad agosto, un precedente che rende questa sfida un po' più familiare.

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