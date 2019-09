Arsenal, Bellerin di nuovo in gruppo: otto mesi fa la rottura del crociato

Hector Bellerin è tornato ad allenarsi con i compagni dell'Arsenal dopo la rottura del legamento crociato rimediata nel mese di gennaio.

Calvario finito: Hector Bellerin può finalmente riabbracciare il terreno di gioco da cui si era tristemente allontanato lo scorso mese di gennaio, quando si procurò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in occasione della gara vinta dall' contro il .

Il terzino spagnolo è tornato ad allenarsi a pieno regime al centro sportivo di Colney per la gioia del tecnico connazionale Unai Emery, che potrà contare su di lui per le prossime partite di campionato e coppa.

Magari non subito dal primo minuto, ma in maniera graduale, per Bellerin ci sarà spazio a quasi otto mesi di distanza da uno dei giorni più brutti della sua carriera, che non gli ha permesso di scendere in campo nel finale di stagione che ha visto i 'Gunners' andare a un passo dalla conquista dell' , sfumata proprio all'ultimo atto.

Competizione a cui potrà prendere parte, considerato che è stato inserito nella lista consegnata all'UEFA a inizio settembre. Un'alternativa in più per la fascia destra che alla lunga potrà risultare particolarmente preziosa.