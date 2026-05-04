Arsenal-Atletico Madrid di Champions League in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale di ritorno

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Parallelamente alla scintillante Bayern-PSG, l'altra semifinale di ritorno della Champions League 2025/2026 vedrà sfidarsi Arsenal e Atletico Madrid.

Si riparte dall'1-1 del Metropolitano, che pone in perfetto equilibrio gli scenari in vista del secondo e decisivo round in programma all'Emirates.

Arsenal-Atletico sarà trasmessa in chiaro e gratis? Qual è il canale tv della partita? E in streaming, dove si potrà vedere?

ARSENAL-ATLETICO MADRID IN CHIARO E GRATIS?

Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno della Champions in corso, non sarà visibile in chiaro e nemmeno gratis: il match, infatti, è un'esclusiva Sky.

CANALE TV ARSENAL-ATLETICO DI CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal-Atletico di Champions League sarà disponibile sui seguenti canali tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

ARSENAL-ATLETICO MADRID DI CHAMPIONS IN DIRETTA STREAMING

Arsenal-Atletico Madrid sarà visibile anche in diretta streaming: per vederla, basterà utilizzare NOW oppure Sky Go.