Arsenal, Arteta si avvicina: il Manchester City ha liberato lo spagnolo

Mikel Arteta è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore dell'Arsenal: il Manchester City ha dato l'ok per lo spagnolo.

La fumata bianca per il nuovo allenatore dell' sta per arrivare: il , secondo quanto riportato da 'Sky', avrebbe liberato Mikel Arteta. Lo spagnolo si appresta ad accettare l'offerta dei 'Gunners'.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il vice di Pep Guardiola diventerà il capo allenatore dell'Arsenal. Per Arteta si tratterà di un ritorno: lo spagnolo, infatti, ha vestito la maglia dei 'Gunners' per cinque stagioni dal 2011 al 2016, quando ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore per via degli infortuni che lo avevano tormentato negli ultimi anni.

L'idea dell'allenatore spagnolo come erede di Emery ha acquisito subito forza all'interno del club londinese e domenica, dopo la vittoria del Manchester City all'Emirates Stadium per 3-0, l'amministratore dell'Arsenal Vinai Venkatesham ha incontrato Arteta all'interno della sua abitazione a Didsbury. L'esito dell'incontro deve essere stato molto positivo, visti i recenti sviluppi della trattativa, ed adesso manca solamente l'annuncio ufficiale.