Arrivano le scarpe ‘nostalgiche’: parte il tour di Decathlon e Operazione Nostalgia

La nuova linea ‘Viralto’ di Decahtlon è stata ufficialmente presentata in occasione di un evento tenuto a Milano.

Un vero e proprio Tour che toccherà 9 città italiane e che vedrà come testimonial tanti campioni del passato: il progetto portato avanti da “Decathlon” e “Operazione Nostalgia” è stato presentato ieri in occasione di un evento tenutosi all’Aspria Harbour Club di Milano e condotto da Monica Bertini.

Il noto brand francese, che conta più di 100 punti vendita in Italia, ha presentato la nuova collezione di scarpe da calcio e da calcetto della linea Kipsta, i modelli Viralto pensati non solo per i calciatori – professionisti o amatori – ma anche per i piccoli calciatori e le piccole e grandi calciatrici.

Ad accompagnare Decathlon nel tour che prevede la presentazione dei modelli in varie città d’Italia - nello specifico nei punti vendita di Corsico (MI), Moncalieri (TO), Roncadelle (BS), Piacenza, Sesto Fiorentino (FI), Bufalotta (RM), Casoria (NA), Modugno (BA) e Surbo (LE) - sarà Operazione Nostalgia che, per voce del suo fondatore Andrea Bini, ha annunciato che ad ogni evento sarà presente un ex calciatore di Serie A.

I nomi sono quelli di Marco Amelia, Sebastien Frey, Dario Hubner (presenti anche all’evento di lancio e in campo in occasione del triangolare organizzato tra la selezione dei giornalisti, una selezione di Operazione Nostalgia e i componenti del team di Decathlon), Dario Marcolin, Ernesto Chevanton, Antonio Filippini, Diego Fuser, Igor Protti, Cristian Zaccardo e Nicola Amoruso.

“La linea Viralto ricorda le scarpe dei calciatori degli anni ‘90”, hanno detto all’unisono i rappresentanti di Decathlon e Operazione Nostalgia, spiegando così la sinergia tra i due brand.

Il tour prenderà il via il 17 settembre e si concluderà il 3 ottobre.