Arriva lo Zurigo, Ancelotti: "Non vogliamo sottovalutare la gara"

Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà il Napoli opposto allo Zurigo: "Giochiamo bene, vogliamo tornare a segnare".

Vigilia europea per il Napoli. La compagine partenopea, messo alle spalle il pareggio interno in campionato contro il Torino, si prepara ad affrontare lo Zurigo nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Contro gli elvetici si ripartirà dal 3-1 che ha permesso agli azzurri di imporsi in trasferta nel primo dei due confronti e che ha reso la strada che porta agli ottavi più in discesa, ora c’è però da chiudere definitivamente il discorso al San Paolo.

Carlo Ancelotti, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra.

“Perchè guardare questa partita? Ci sono vari motivi. Il primo è che stiamo giocando un buon calcio, il secondo è che abbiamo voglia di tornare a segnare qualche goal. Aggiungo anche un terzo di motivo: siamo molto concentrati e non vogliamo sottovalutare questa gara. Partiamo da un risultato confortante, ma vogliamo evitare sorprese e per farlo servirà una partita di grande livello. Nel calcio può sempre succedere di tutto”.

Il Napoli non giocherà in un San Paolo pieno, per il tecnico azzurro questo non è un problema.

“Io non devo dire nulla ai tifosi, ognuno gestisce la propria vita nel migliore dei modi. Il Napoli sta facendo il massimo per far divertire i suoi tifosi e, al di là di quello che è stato il pareggio con il Torino, i napoletani stanno apprezzando”.

La compagine partenopea nelle ultime uscite ha faticato a segnare, in compenso però subisce pochissime reti.

“Sono molto soddisfatto dall’aspetto difensivo, anche perchè non ci difendiamo abbassandoci, ma pressando alti. E’ vero che dal punto di vista della finalizzazione c’è stato un calo, gli attaccanti però stanno lavorando bene e aiutano la squadra. E’ anche grazie al loro lavoro che abbiamo raggiunto questa solidità. Gli attaccanti poi sanno che possono esserci momenti nei quali non tutto gira per il meglio. Ci manca un po’ di precisione, ma mi aspetto di più anche dagli esterni, oltre che qualche rete dai centrocampisti e qualche movimento in più da chi gioca avanti. Ci sono degli aspetti che abbiamo già valutato con i ragazzi”.

Ancelotti ha anticipato che farà del turnover contro lo Zurigo.

“Farò giocare qualche elemento più fresco e anzi posso dire già da ora che Chiriches giocherà dall’inizio”.

La stagione si avvicina alla sua fase cruciale, il Napoli sarà chiamato ad affrontare esami.

“Gli esami ci sono sempre. Siamo tutti sotto esame, deve essere così, la cosa deve rappresentare uno stimolo. Arriva il momento chiave della stagione e secondo me il Napoli è arrivato bene a questo punto. Adesso servirà uno sforzo in più perchè adesso tutte le partite diventano più importanti. Questo vale soprattutto in Europa League, visto che se sbagli una gara vai fuori dal torneo e noi invece vogliamo arrivare fino alla fine”.



